Horóscopo del viernes 24 de abril de Josie Diez Canseco

ARIES (del 20 de marzo al 19 de abril): No ignores ningún consejo, te sorprenderás de lo mucho que puedes aprender de gente que pensabas que no podían aportar nada a tu experiencia. Buen momento sentimental, el amor será tu inspiración, estarás romántica. Número de suerte 5.

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): Gestiones que no te dieron los resultados esperados te pondrán pesimista, pero pasará pronto, las palabras de alguien muy cercano te devolverán la confianza. Día de reflexión, podrás estabilizar tus emociones, el amor dejará de asustarte. Número de suerte 22.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 21 de junio): Un viaje de trabajo se presentará de un momento a otro, no te incomodes por los planes que quedarán de lado, ese viaje solucionará tus problemas económicos. Tu carácter cambiante confundirá a esa persona especial, trata de tranquilizarte. Número de suerte 9.

CÁNCER (del 22 de junio al 21 de julio): Tendrás muchas oportunidades para progresar, aprovéchalas, tienes el talento y la habilidad para triunfar aún en contextos que son nuevos para ti. Estarás muy sensible y tendrás actitudes sobre protectoras hacia la persona que amas. Número de suerte 16.

LEO (del 22 de julio al 22 de agosto): No distraigas tu atención en asuntos sin importancia, tendrás un día de intenso trabajo y necesitarás de toda tu energía para desempeñarte con eficiencia. Tendrás dificultad para expresar tus sentimientos, te sentirás muy inquieta, trata de animarte. Número de suerte 1.

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): No estás contenta en tu trabajo, no pierdas más tiempo y busca una mejor alternativa, con tus conocimientos y experiencia encontrarás algo bueno y muy pronto. Gozarás de mucha confianza y podrás expresar libremente tus sentimientos hacia esa persona. Número de suerte 20.

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): Estarás ocupada en tus asuntos personales y no te darás cuenta que cosas urgentes quedarán de lado, tendrás que trabajar horas extras para subsanar tu descuido. El comportamiento del ser amado te llena de desconfianza y hoy pedirás explicaciones. Número de suerte 8.

ESCORPIO (del 23 de octubre al 22 de noviembre): Tu intuición te permitirá llegar a gente importante y lograrás que se interesen por tus proyectos. Con mucho esfuerzo te ganarás su confianza. Las penas de amor terminarán, hoy retomarás tu vida social y conocerás nuevas personas. Número de suerte 13.

SAGITARIO (del 23 de noviembre al 22 de diciembre): Cuidado con tomar decisiones apresuradas, el análisis y la prudencia es lo más recomendable cuando existen dudas, confía en tu profesionalismo y saldrás adelante. Tus celos molestan al ser amado, si sigues dudando de su amor lo alejarás. Número de suerte 7.

CAPRICORNIO (del 23 de diciembre al 21 de enero): No descuides tus asuntos legales, podrían complicarse y te ocasionaría muchos gastos solucionarlos, cobrarás un dinero extra te servirá para cubrir algunos gastos. Retomarás una conversación que quedó pendiente, hoy habrá más tranquilidad. Número de suerte 21.

ACUARIO (del 22 de enero al 17 de febrero): No es un buen momento para las inversiones, no te conviene arriesgar nada porque la suerte no te acompañará hoy, tu oportunidad llegará, espera. Estarás muy comunicativa y expresarás con claridad tus sentimientos más profundos. Número de suerte 6.

PISCIS (del 18 de febrero al 19 de marzo): Las gestiones económicas están bien aspectadas, tendrás ingresos inesperados que te permitirán saldar viejas deudas, sigue adelante. Tu frialdad está alejando a esa persona especial de tu lado, no pierdas su amor porque te arrepentirás. Número de suerte 14.

Fuente: www.whatthegirl.com