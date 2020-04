Hospitales privados de México ofrecen 3.300 camas para atender pandemia

El gobierno de México anunció este domingo (12.04.2020) un acuerdo con los hospitales privados del país para disponer por un mes de 3.300 de sus camas para atender a pacientes contagiados con coronavirus.

«La mitad de toda su capacidad, 3.300 camas, las van a entregar al sistema público, mediante un convenio, un contrato, para que durante un mes podamos disponer de estas camas», dijo el mandatario Andrés López Obrador en un video difundido en sus cuentas de redes sociales.

López Obrador también señaló que el objetivo es que «no se sature el sector público de salud cuando se considera va a incrementarse la epidemia».

México registra hasta el momento 4.661 casos confirmados de contagios y 296 defunciones. El gobierno está en una carrera contrarreloj para conseguir los insumos necesarios destinados a atender a los pacientes con coronavirus.

En los últimos días, personal médico de varios hospitales ha protestado por la falta de equipos para atender a los enfermos, lo que ha generado dudas sobre la capacidad del sistema de salud mexicano para hacer frente a la pandemia. La semana pasada comenzaron a llegar aviones procedentes de Chinacon insumos y equipamento.

López Obrador aseguró que pidió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que le venda monitores y respiradores. Se espera que este lunes, el mandatario informe del resultado de esas gestiones al dar un balance sobre la respuesta de su gobierno al coronavirus.

Agregó que le gustaría que el próximo 10 de mayo se inicie el levantamiento de la cuarentena por la emergencia, aunque dijo que la definición de la fecha depende de los especialistas.

«A mí me gustaría, pero yo no decido, no soy todólogo, a mí me gustaría levantar, o iniciar el levantamiento de la cuarentena y empezar gradualmente, con todo cuidado, empezar el 10 de mayo, me gustaría muchísimo», dijo.

Durante el inicio de la contingencia, el propio López Obrador fue criticado por no seguir las disposiciones de distanciamiento social que ordenaba su propio equipo, aunque posteriormente cambió su postura y recomendó a las personas quedarse en su casa.

