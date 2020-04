Inés España, paciente recuperada de Covid-19: «A usted que tiene el virus le digo que sí puede vencerlo»

Inés España, la reconocida chef cruceña, es una de las más de 380 personas que dieron positivo a coronavirus en Santa Cruz. Ella ahora está recuperada y, como un mensaje de vida, le habló a aquellos que luchan contra esta enfermedad en el país y en el mundo. Una de sus principales consejos es no perder la esperanza ni los ánimos para enfrentar este enfermedad.

«Los primeros días de abril me diagnosticaron Covid-19, han sido las tres semanas más difíciles y duras de mi vida, no solo por el dolor físico que uno siente, sino porque te juega mucho lo emocional (…) Lo único que se escucha y se ve son el número de fallecidos y esas noticias te desgarran», comienza diciendo España en un video publicado en las redes sociales.

Inés pone énfasis en el hecho de que contraer el virus no es un pecado y que a cualquiera le puede pasar, pero que el reto está en no decaer ni perder la fe. «A usted que tiene el virus le digo que puede vencerlo (…) sé que uno no tiene deseos de pararse, de comer, porque es muy duro, pero a usted le digo que no desmaye».

Recordó que, cuando estaba con la enfermedad, vio un video de alguien en el que enviaba un mensaje como el que ella luego dirigió y que toma esas palabras «como una vacuna» que le ayudaba a enfrentar el Covid-19.

Agradeció a todas las personas, familiares y amigos que constantemente le llamaban para saber de su estado de salud. También ponderó la labor médica que hizo el seguimiento respectivo a su caso y que estuvieron al tanto de la evolución de su salud.

La salud es lo primordial

Consciente de que el coronavirus está cambiando la forma en que se mueve el mundo, señala que las personas deben tener claras sus prioridades y que en el caso laboral «ahorita lo que a mí menos me preocupa es cómo me voy a reinventar porque sé que lo haré, porque tengo la más importante, salud, porque estoy viva. Ustedes, den gracias a Dios porque también están vivos, lo demás se puede».

