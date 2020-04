Inés Quispe: No los decepcionaré como presidenta del Tigre

jueves, 9 de abril de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Marco Mejía / La Paz

De manera virtual, pero con el mismo cariño de siempre, The Strongest celebró ayer sus 112 años de fundación con una misa como acto central del programa de actividades que diseño el actual directorio.

Cerca al mediodía, los dirigentes se reunieron a través de la aplicación zoom para seguir el acto religioso que se celebró en la iglesia Corazón de María, en la zona de Miraflores.

El padre Saúl Gutiérrez comenzó en hora la misa y dio la bienvenida a casi 23 dirigentes y sus familiares que seguían el acto a través de las redes sociales.

“No los voy a decepcionar”, sostuvo la presidenta del cuadro atigrado, Inés Quispe, quien insto a toda su hinchada a acatar las disposiciones que emergen del gobierno nacional en esta cuarentena por el coronavirus.

“Algo teníamos que hacer por nuestro club, estamos encerrados en nuestras casas, pero el cariño al Tigre es grande. The Strongest es una entidad de mucha historia que no es fácil manejar y el mandato que tengo es de mucho orgullo no los voy a decepcionar y trataré de sacar adelante a la entidad”, subrayó Quispe.

La dirigente contó que en las primeras horas de ayer se reunió con su familia en su domicilio para rezar y pedirle a Dios por todos los bolivianos que en este momento se encuentran acatando la cuarentena sanitaria.

“Junto con mi familia le pedimos a Dios que pase esta terrible pandemia para salir adelante, pero siempre cuidando nuestra salud y acatando las disposiciones”, mencionó.

Quispe recordó también que tiene el privilegio de ser la primera mujer que dirige a la institución destacando el tricampeonato que tienen en la División Profesional y la infraestructura que poseen en la zona de Achumani.

“Llevamos nueve participaciones consecutivas en la Copa Libertadores, contamos con la infraestructura más grande de un club deportivo y una administración que ha logrado incrementar el patrimonio stronguista, Quedate en casa ¡ Huarikasaya Kalatakaya que viva el Tigre¡“, sostuvo emocionada Quispe.

La segunda vicepresidenta, Verónica Palenque, agregó: “Hoy estamos en nuestros domicilios preservando la salud, pero pronto estaremos juntos gritando más goles de nuestro club”.

En horas de la tarde los actos se limitaron a mensajes de los jugadores y cuerpo técnico por las redes sociales. “Felicidades en estos 112 años de historia a nuestro querido club, gracias por permitirme ser parte de él en estos últimos 10 años. A todos los hinchas en Bolivia y en el mundo les digo que ojalá juntos podamos seguir disfrutando de alegrías, triunfos y logros”, aseguró el capitán, Daniel Vaca.

La Conmebol no quedó indiferente al aniversario y a través de su cuenta de twitter felicitó al Tigre. «Felices 112 años club The Strongest», se lee en el texto de la entidad sudamericana.

Fuente: paginasiete.bo