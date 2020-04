Jair Bolsonaro eligió a Jorge Oliveira para reemplazar a Sergio Moro como ministro de Justicia de Brasil

Moro abandonó el gobierno de Bolsonaro luego de que el mandatario decidiera echar a Valeixo. “El presidente no me quiere en el cargo”, expresó en una extensa conferencia de prensa en la que repasó su gestión y acusó al presidente de interferir en las investigaciones. El jefe de Estado dijo que esas acusaciones eran infundadas y que no había tratado de interferir con el organismo.