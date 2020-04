Jair Bolsonaro: «Sergio Moro tiene un compromiso consigo mismo y su ego y no con Brasil»

Además, el mandatario intentó establecer cierta distancia entre su gobierno y el famoso juez. “Moro no estuvo conmigo en la campaña. No sé a quien votó en la primera vuelta. Y no quiero saber”, dijo, agregando que casi tuvo que “rogarle” a Moro que investigara la puñalada que recibió durante la campaña presidencial en 2018. “La Policía Federal no hizo nada para saber quien intentó matarme. Entre mi caso y el de Marielle, el mío avanzó menos”, agregó.