Jugador reclama deuda que no recibió de Fabol, ente que cree que la FBF inició campaña de desprestigio

Pablo Vázquez reclama a Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) el pago de 4.000 dólares, cifra que quedó sin cancelar, tras lograr, según cuenta el atacante argentino, un fallo favorable del Tribunal de Resolución de Disputas (TRD) por la demanda que interpuso al club Real Potosí el 2015 y por la que el gremio de los jugadores solo le entregó, con un recibo de por medio, 10.000 dólares.

Vázquez, que en Bolivia jugó en The Strongest (2009-2010) y en el equipo ‘lila’ (2014), contó que ya se había olvidado del tema y que al enterarse que a otros colegas (un caso fue el de Enrique Parada, que después conoció que la cifra que reclamaba no era la misma que definió el TRD) le pasó lo mismo optó por pedir una intermediación a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para recuperar lo que aún se le debe.

“La dirigencia de Real Potosí me dijeron que ya habían cancelado la totalidad de la deuda. De Fabol no tengo ninguna respuesta. Es la primera vez que me ocurre esto en toda mi carrera”, sostuvo el delantero.

David Paniagua, secretario general de Fabol, considera que la denuncia de Vázquez no es normal porque aparece justo cuando la FBF inició una campaña de desprestigio contra los conductores de Fabol, para sacarlos y después negociar directamente con los futbolistas, que han condicionado una nueva reunión sobre el descuento salarial de los meses de marzo, abril y mayo, mientras no se pague antes febrero.

“Iniciaron una campaña de desprestigio en la que utilizan a mercenarios disfrazados de abogado y a periodistas deportivos que todos conocemos. En nuestra gestión hemos atendido más de mil casos, en diversas etapas, y jamás hemos tenido este tipo de problemas. Desde luego que no somos perfectos. Podemos cometer errores, pero curiosamente el reclamo de Vázquez va directo a la Federación y con mentiras. Él (Vázquez) habla de un fallo del Tribunal, cuando no hubo juicio alguno. Nosotros no nos vamos a prestar a seguirle el juego a esta gente”, sostuvo.

Entre tanto, según Paniagua, Fabol está a la espera de que los clubes paguen a los jugadores el sueldo de febrero para retomar las mesas de trabajo con la FBF.

“Es un pedido de los 14 capitanes porque saben que sus compañeros están pasando por una etapa terrible. Los clubes ya se pusieron de acuerdo para pagar y ojalá sea así porque no tendría sentido negociar el pago de marzo, abril y mayo sino han pagado febrero, mes en el que se jugó el torneo y no se había declarado la pandemia. Por lo tanto no hay por qué esperar la plata de Conmebol y FIFA para solucionar esta deuda anterior”, dijo Paniagua y aclaró que si esto se logra volverán a las reuniones, pues entiende que entre todos, jugadores y clubes, pueden salir de la actual crisis.

Fuente: https://eldeber.com.bo