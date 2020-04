Jugadores requerirán al menos 15 días para un proceso de readaptación

Los jugadores necesitarán un proceso de readaptación previo a la reanudación del torneo Apertura 2020, en cuanto se defina alguna salida a la suspensión de la competencia, según el médico de Wilstermann, Alex Antezana.

El fútbol en Bolivia paralizó sus actividades el pasado 16 de marzo, sumándose a las determinaciones del Gobierno central para prevenir la expansión del coronavirus en el país.

Una semana después, se definió ingresar en una cuarentena total, que si bien está definida hasta el 30 de abril, podría comenzar a flexibilizarse para algunos sectores.

En cuanto a la competencia nacional, no se tiene certeza del periodo que estará paralizado; sin embargo, se debe tomar en cuenta que el certamen no será retomado de manera inmediata por el proceso de readaptación que necesitarán los futbolistas.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

De momento, los jugadores cumplen con sus entrenamientos individuales en sus domicilios, empero para volver a las canchas requieren de un periodo de entrenamiento en conjunto.

“Sí, están haciendo un entrenamiento en domicilio que no es de mucha intensidad, es importante porque permite mantener cierto grado de actividad deportiva, a diferencia de aquella gente que prácticamente no ha hecho nada”, destacó el galeno.

Antezana explicó que hay proceso de readaptación a la actividad física que pueden ser empleados para que los jugadores vuelvan a disputar los partidos.

“Hay una serie de programas de readaptación a la actividad deportiva, las cuales van a permitir volver a una actividad normal prácticamente en poco tiempo. Uno de estos ejemplos es la preparación de tipo intermitente lo que va a mejorar los valores aeróbicos y anaeróbicos de los jugadores”, explicó.

El especialista señaló que el periodo de trabajo se puede extender de 10 a 15 días, aunque también aseguró que una labor específica para cada jugador sería una de las medidas más adecuadas, en base a un análisis determinado de valores y volúmenes de cada futbolista.

¿En el mismo nivel?

“Es como iniciar una pretemporada porque con los 15 días no vas a volver a tener un ritmo de fútbol, los jugadores están fuera de fútbol, entonces hay que hacer una readaptación en ese sentido”, señaló Antezana, a tiempo de explicar que los futbolistas tendrán que volver a retomar el nivel futbolístico que tenían antes de la suspensión del torneo.

La pandemia que afecta al mundo ha suspendido las actividades deportivas de toda índole, y donde se registre la aglomeración de personas. De momento, en Bolivia tampoco se tienen posibles fechas para salir del confinamiento o retomar las actividades que reúnan a cientos de personas en un mismo espacio.

A la espera de las nuevas determinaciones, los jugadores de los clubes de la División Profesional permanecen en constante actividad en sus domicilios para retomar las prácticas conjuntas cuando se considere oportuno.

JUGADORES DE WILSTER ESTÁN BAJO SUPERVISIÓN

REDACCIÓN CENTRAL

El cuerpo técnico y médico de Wilstermann mantienen estrecho contacto con los jugadores del club para conocer el trabajo que realizan en sus domicilios, pero también para ver el tema de contención emocional.

En muchos países, el confinamiento ha provocado que una mayoría presente cuadros de ansiedad o estrés. En ese grupo también estuvieron incluidos algunos futbolistas.

Sobre el tema fue consultado el médico de Wilstermann, Álex Antezana, y señaló que han estado en contacto con los jugadores y no se han registrado casos de esta índole.

“Gracias a Dios, no. Al menos hemos tenido contacto con algunos jugadores, como en el caso de Serginho, Pochi Chávez, Gilbert Álvarez y Pipo Giménez. No hay ese tipo de situación, pero obviamente creo que no solamente a los jugadores de fútbol les influye, a la gente también porque estar aislado en el medio, el hecho de no poder realizar la actividad deportiva, ha cambiado el ritmo de vida como a todos nosotros”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que el ayudante de campo, Gastón Ramondino, se encarga de supervisar el trabajo y conversar sobre todo este tipo de situaciones.

Antezana también señaló que ningún jugador presenta molestias y que solamente se trabaja con el portero Arnaldo Giménez por la lesión del hombro izquierdo, aunque reconoció que existe evolución.