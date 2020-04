Julio César Baldivieso: “No es bueno tomar decisiones unilaterales”

El director técnico de Aurora cree que lo mejor para llegar a un buen acuerdo, en el tema económico, es que la dirigencia dialogue con jugadores y técnicos

Rainer Alberto Duran Urquizu

Julo César Baldivieso, director técnico de Aurora, no ve con buenos ojos que la dirigencia del fútbol nacional haya tomado la decisión unilateral de realizar un recorte en los salarios de los jugadores y cuerpos técnicos, de los equipos de la División Profesional, debido a la crisis generada por el coronavirus.

“Creo que no es bueno tomar decisiones unilaterales. La dirigencia se tiene que sentar a dialogar con los jugadores y cuerpos técnicos para llegar a un buen acuerdo. Las imposiciones no le hacen nada bien al fútbol. Lo ideal es conversar”, dijo el entrenador cochabambino.

El consejo superior de la División Profesional de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) resolvió hacer un recorte en los salarios de los jugadores y cuerpos técnicos en un 50% el mes de marzo y el 25% para los meses de abril y junio.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“Hay que pisar tierra y saber que nosotros no somos un país europeo, donde se gana millones de euros y que si hacen descuentos no lo sienten mucho. En Bolivia es diferente, hay pocos clubes que pagan bien y la mayoría de los jugadores ganan muy poco, con el recorte no les va a alcanzar para nada, porque unas buenas zapatillas de fútbol cuestan unos 300 dólares y cómo va a hacer ese futbolista para alimentarse bien, comprarse proteínas para su alto rendimiento. Por todo eso es mejor llegar a conversar para arribar a un acuerdo”, manifestó Baldivieso.

Fuente: https://eldeber.com.bo