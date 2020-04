Julio Zamora: entre la cuarentena, la deuda de Real Potosí y su estado de salud

Julio Alberto Zamora, aquel recordado «10» de Newell’s Old Boys y River Plate, entre otros grandes equipos, hoy afronta tres situaciones que marcan su año 2020: la cuarentena en su natal Rosario, la recuperación de su salud y la deuda que Real Potosí aún no le canceló cuando era su entrenador en 2017. El Negro Zamora, otrora DT de Aurora y Wilstermann, habló con el Número Uno sobre este momento junto a su esposa, pero lejos de sus tres hijos que radican en Bolivia durante la pandemia del Covid-19.

Desde el cuadro potosino aseguraron que ya cancelaron la deuda con el exfutbolista rosarino, empero no volvieron a dar declaraciones al respecto. El directivo Ángelo Pórcel salió a los medios a indicar que ya se hizo el desembolso de 30.00 dólares, presuntamente 12.000 más de lo acordado inicialmente (18.000).

«La gente de Real Potosí se sigue portando mal, la gente no cumple con lo que habíamos pactado. Hay una persona que habló, la verdad no sé quién es, y mintiendo como lo hicieron conmigo. Me dejaron solo, nunca se hicieron responsables de nada y espero que esto se solucione de una buena vez. Lo que menos quiero es dañar al club, porque se corresponde a gente y hay un grupo de jugadores que militan ahí, pero si no me queda otra alternativa (en caso de no pagarle lo que le adeudan), voy a tener que actuar de la manera que dice la ley, llegaré hasta las últimas consecuencias. Llegamos a un acuerdo con los dirigentes y luego no se hicieron cargo a partir de noviembre. Hasta esa situación hice yo para dejar que no pase esto», aseguró Zamora.

El 5 de noviembre de 2017, Zamora sufrió en el estadio Víctor Agustín Ugarte de Potosí dos infartos cerebrales, que pusieron en riesgo su vida y en un momento muy complicado y crítico para su familia. La promesa de pago de Real Potosí quedó por ahora en buenas intenciones, pero todo el dinero invertido por la familia Zamora (entre dinero propio y prestado) asciende a cerca de 20 mil dólares.

Esperó pacientemente a que la gente de Real Potosí efectivice el pago en cuotas. En noviembre de 2019 debía recibir el primer pago, pero Zamora se cansó de esperar y habló con su abogado, Ariel Reck, con quien evalúan la estrategia para hacer cumplir este haber devengado por concepto de atención médica y salarios no cumplidos. No descartan acudir al TAS para hacer cumplir la normativa.

«Salen a decir mentiras muy grandes. Yo sólo les pedí que ellos cumplan con lo que corresponde, pero a mí el club me dejó solo. Lamentablemente, siempre mintieron y yo no traté de entrar en una situación por el club. Siguen haciendo cosas que al club Real Potosí no le favorece, porque en sí el club en su andar es muy importante. Yo gasté todo de mi bolsillo y creo que ellos pagaron algo, pero desde noviembre y diciembre debían pagar pero no lo hicieron. Yo le digo a la gente que quien habló por el club está mintiendo. Mi esposa llamó al club pero le colgaron el teléfono», acotó Zamora.

El técnico campeón con Wilstermann en el torneo Clausura 2015-2016 se fue a su natal Rosario y allá se encuentra junto a su esposa cumpliendo la cuarentena cerrada. Confesó que se encuentran bien y a salvo de la pandemia Covid-19, pero con la preocupación de estar lejos de sus tres hijos, que viven en Cochabamba y Santa Cruz.

«La cuarentena la estamos sobrellevando en Rosario, tratando de que esto pase y acatando las medidas que dictó el Gobierno (del presidente Alberto Fernández) y esperamos que esto pase. Estamos encerrados hace 15 días, queremos que pase para todo el mundo, todos tienen el mismo miedo. Mis tres hijos están en Bolivia, dos en Cochabamba y uno en Santa Cruz. Si Dios quiere, este miércoles (8 de abril) es posible que se apliquen otras medidas más livianas, no tan duras como ahora», confesó Zamora.

Esperanzado de volver a dirigir en un futuro próximo, el Negro Zamora defendió como jugador los colores de Newell’s Old Boys (1985-1987, 1990-1993 y 1997-1998), River Plate (1987-1988 y 1989-1990), Sabadell de España (1988), Cruz Azul (1993-1996), Wilstermann (1999) y Platense (1999-2000).

Como entrenador, dirigió al club Aurora (2002 y 2010-2011), Tiro Federal de Rosario (2004), Olmedo de Ecuador (2008), Melgar de Arequipa (2012), Sportivo Huracán de Perú (2013), José Gálvez de Chimbote (2013-2014), Deportivo Binacional (2014), San Simón de Perú (2015), Wilstermann (2016), San José (2017) y Real Potosí (2017).