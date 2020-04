Kodak lanza un rompecabezas de 51.300 piezas y debería durar toda la cuarentena

Dado que el brote de Covid-19 nos ha obligado a entrar en modo ermitaño, ¿por qué no terminar por fin ese rompecabezas que volviste a la escuela secundaria y hasta ahora descuidaste?

Solo piense en ello, las condiciones son perfectas: tiene mucho tiempo en el interior, de todos modos no va a ir a ninguna parte, y ese rompecabezas de 600 a 3.200 piezas no funcionará solo. ¿Ya terminó con todos tus rompecabezas? Ah, entonces, ¿por qué no se mantiene ocupado e intenta este rompecabezas de 51.300 piezas?

Sí, eso no es un error tipográfico y ha leído correctamente. Kodak ha lanzado recientemente un rompecabezas de 51.300 piezas disponible comercialmente para los fanáticos de los rompecabezas más hardcore. Eso, o aquellos que también tienen el espacio para colgarlo en una pared como un tapiz majestuoso.

Este rompecabezas se convierte en el más grande del mundo hasta la fecha. Mide 6,25 pies (1,9 metros) de altura y 28,5 pies (8,6 metros) de longitud, con un peso de alrededor de 40 libras (18,5 kilogramos).

El rompezabezas presenta 27 maravillas en todo el mundo, cada una con 1.900 piezas.

El rompecabezas en sí está dividido en 27 secciones (3 por 9), cada una de las cuales representa una maravilla de todo el mundo. Ahora, cada sección puede considerarse un rompecabezas separado, ya que se proporciona en una bolsa separada y consta de 1.900 piezas. Sin embargo, cada sección se conecta con todas las demás, convirtiéndola en un Goliat de rompecabezas.

Entre las 27 maravillas mundanas, por supuesto, tienes clásicos como la Gran Muralla China, el Coliseo de Roma, El Castillo en Chichén Itzá, Machu Picchu en Perú, el Taj Mahal en India y la Gran Pirámide de Giza en Egipto.

Otras maravillas destacadas provienen de listas extendidas que incluyen estructuras como la Casa Blanca, la Catedral de San Basilio en Moscú, el Tower Bridge en Londres, la Torre Eiffel y el colorido Nyhavn en Copenhague.

Hasta ahora, el rompecabezas más grande en esta categoría era el rompecabezas de 42.000 piezas de Educa Borras llamado Around The World, que presentaba una combinación de los hitos más famosos del mundo.

Fuente: BoredPanda