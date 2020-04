La colecta millonaria que proponen Federer, Nadal y Djokovic para ayudar a más de 400 tenistas

El mensaje especifica líneas abajo: “Sentimos que todos necesitamos unirnos y ayudar a estos muchachos. Muchos de ellos están pensando en dejar el tenis profesional porque simplemente no pueden sobrevivir financieramente, porque no son compatibles con las Federaciones o no tienen patrocinadores. Necesitamos enviar el mensaje a la comunidad del tenis y al mundo deportivo de que nos preocupamos el uno por el otro y por el futuro del tenis.”