La cuarentena empieza a asfixiar a los discapacitados y aún no pueden cobrar el bono

Si quieres ayudar a Yair y su familia puedes llamar a este celular: 798-69184

Yair tiene 21 años y sufre de una enfermedad que le ha provocado el 98% de discapacidad, sus padres que no pueden trabajar por la cuarentena y dedicarse a cuidarlo no tienen el dinero suficiente para comprar medicinas. Fueron al banco a cobrar el bono Canasta Familiar, pero les aseguran que aún no está en sistema.

“Él vive de eso y necesita cobrar porque se necesita comprarle las pastillas (medicamentos) o incluso un pañal”, cuenta su madre.

El padre de Yair cuenta que van 15 días que no recibe la medicación. “Él sufre de convulsiones y uno no puede trabajar por la cuarentena”, lamenta.

Si deseas colaborar al señor Quino comunícate a este teléfono: 790-18353

Esta es también la situación de Ricaldi Quino, un hombre de 55 años postrado en cama debido a que sufre de un derrame cerebral. Su esposa no tiene dinero para comprar comida ni las medicinas que debe tomar a diario.

“Para nosotros no hay trabajo por esta enfermedad del coronavirus y ya necesito víveres, plata para comprarle los pañales, las tabletas”, clama la esposa de este hombre.

Samuel Cabrera, dirigente de las personas con discapacidad, denuncia que cuando van al banco se encuentran con que aún no habilitaron el pago para este sector y no han recibido información de cuándo lo harán.

“No somos atendidos como debe de ser, desde que comenzó la cuarentena y lanzaron el decreto de la Canasta Familiar de Bs 400 y hasta ahora no podemos cobrar las personas con discapacidad. Esperamos que nos digan al menos que nos pongan una fecha, no nos dan ningún dato”, lamentó Cabrera.

