La DDE capacitará a más de 40.000 maestros y realiza encuestas a los padres de familia con miras a las clases virtuales y a distancia

Siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación que ha anticipado que el retorno a clases será a distancia y a través de la educación virtual, la Dirección Departamental de Educación (DDE) impulsa cursos virtuales orientados a la capacitación de los docentes sobre el uso de plataformas y paralelamente lleva adelante una encuesta dirigida a los padres de familia que permitirá recoger datos sobre qué medios tecnológicos disponen los estudiantes. La finalidad es que el sistema educativo departamental esté preparado para aplicar la nueva modalidad, cuando las autoridades superiores así lo dispongan.

Ante la amenaza del Covid-19 el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, anunció que la educación en Bolivia “ya no podrá reducirse al trabajo del docente en el aula, tiene que apoyarse en la educación virtual a distancia» y dijo que se realizarán cursos virtuales para capacitar a los docentes en el uso de plataformas. Para ello suscribió acuerdos con las firmas Google, Microsoft y Cisco. La autoridad también anunció que se firmarán convenios con el Ministerio de Comunicación para que se use el canal del Estado, Bolivia Tv, y las radios públicas para las clases a distancia en lugares donde no hay acceso a internet.

En este sentido, este martes, el subdirector de la DDE, Víctor Galarza, convocó a los profesores a inscribirse a los cursos de capacitación que se transmitirán a través de Facebook y Youtube. Galarza manifestó que los profesores tienen hasta las 12:00 del jueves 30 de abril, para anotarse a los cursos a través del sitio: ucontinua.com.bo/ddesc/

Las clases se iniciarán el mismo jueves y se prolongarán hasta el 9 de mayo. A través de ellas, los profesores podrán conocer más sobre el uso del aula virtual, mediante las plataformas Gmail, Classroom y Jamboard, además de otros recursos virtuales. Los cursos están dirigidos a los más de 40.000 profesores que existen en el departamento, aunque en algunas zonas del área rural, donde no hay acceso a internet, se usarán otros medios para las clases a distancia.

El titular de la DDE, Gilberto Molina, indicó que, según lo expresado por el ministro de Educación a través de los medios de prensa, la vuelta a clases será a través de la educación virtual y clases a distancia por radio y televisión. Por ello, la DDE instruyó a las Direcciones Distritales la aplicación de una encuesta a los padres de familia para conocer de qué medios tecnológicos disponen los estudiantes y definir cuál es el más adecuado. Se espera que los resultados se conozcan esta semana.

Molina hizo notar que, según información proporcionada por los maestros, incluso en la ciudad hay entre un 2 y 10 por ciento de padres que no usan ni WahtsApp. “A esa población que es minoritaria se tiene que ver cómo se la va atender, una de las opciones sería la Tv. Para eso estamos haciendo las encuestas”, dijo la autoridad educativa.

Según su criterio, en el área rural, donde no hay acceso a Internet, lo más conveniente serán las clases por radio y tv, aunque en casos excepcionales, como en las escuelas donde los maestros son polivalentes, se pueden mantener las clases presenciales de forma escalonada y manteniendo el distanciamiento físico, además de las medidas de bioseguridad.

Pero, ¿Qué se consulta a los padres en la encuesta?

Son básicamente tres preguntas cerradas:

1.- ¿Tiene acceso a Internet?

Las opciones son: wifi, datos móviles y no cuenta con este servicio.

2.- ¿Qué dispositivos tiene disponible en casa?

Las opciones son las siguientes: laptop, computadora de escritorio, celular y no cuenta con dispositivo.

3.- ¿Qué otros equipos tiene?

Las opciones son las siguientes: radio, Tv, reproductor de CD o DVD y no cuenta con estos equipos.