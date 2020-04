No estaba considerada en el certificado de antecedentes policiales la infracción a las restricciones por la cuarentena.

La Policía de Santa Cruz advirtió que las personas detenidas por infringir la cuarentena no solo serán sancionadas con la multa económica de Bs 1.000, sino también con la incorporación de la falta en sus certificados de antecedentes policiales, requisito indispensable en el país para la postulación a un cargo público u otros.

“Una falta o contravención de cualquier persona, por cualquier situación que sea sorprendida en la calle, habrá un registro de esa falta y contravención, y en cualquier momento cuando vaya a sacar su certificado de antecedentes va a salir con la falta o contravención por burlar la cuarentena”, advirtió el comandante departamental de la Policía, José Enrique Terán, al programa Asuntos Centrales que se difunde por cadena PAT.

La Policía movilizará al menos a 1.500 efectivos desde las cero horas del martes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para coadyuvar en las labores de control ante la militarización de la urbe para evitar la propagación de la enfermedad del coronavirus o COVID-19 que hasta la fecha dejó, en ese departamento, 163 personas infectadas y 10 decesos.

Advirtió que para el control se recurrirá a patrullajes en helicóptero y también se usará los vehículos no tripulados Drones. “Informaremos absolutamente de cualquier movimiento. Vamos a controlar mucho en los mercados y vamos a organizarnos para que exista el uso de barbijos, la distancia social en los bancos (…) Personas que no porten su carnet (de identidad) van a ser arrestadas, y eso es lo que no queremos”, dijo Terán.

Operaciones conjuntas entre la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y la Guardia Municipal evitarán desde el martes la salida de ciudadanos a las calles de la capital cruceña, como también la de vehículos sin autorización. Según Terán, los controles más estrictos estarán entre el primer y cuarto anillo de la ciudad.

Fuente: La Razón