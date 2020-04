La vigilia de La Rinconada es blanco de duras críticas

Nacional

jueves, 16 de abril de 2020 · 15:58

Fuente: paginasiete.bo



Página Siete Digital

El grupo de activistas que realiza la vigilia en las afueras de la Residencia de México en la zona de La Rinconada, en La Paz, fue blanco de una ola de críticas de la ciudadanía.

Mientras unos afirman que están violando la cuarentena y deberían ser procesados por la vía penal, no faltan los que les agradecen por vigilar que los exfuncionarios del gobierno de Evo Morales no huyan.

“Estas personas hacen caso omiso sobre la cuarentena y las autoridades no hacen nada, ya que es de su interés, QUE MAL EJEMPLO todos debemos hacer algo para que este mal se acabe”, comentó el ciudadano José Luis Zambrana a través de su cuenta en Twitter @jlzambranahs.

“¿Y la distancia social? ¿La cuarentena no es para todos? ¿Cuánto les pagan? Ni su espacio vital respetan”, fueron otros mensajes de personas que rechazan la presencia en vía pública de este grupo en plena emergencia sanitaria por el Covid-19.

Una reacción similar se vio en la red social Facebook, en la que muchos cibernautas cuestionaron la presencia de los activistas.

“No soy masista, pero muy mal de parte de nuestras autoridades que aún se permita esto, estamos en una pademia, señores. Todos debemos guardar cuarentena. Espero que las autoridades tomen cartas en el asunto”, escribió, Ariel Mauricio Machicado.

“¿La cuarenta se hace en casa no? En el reportaje dice que sólo salen a comprar víveres ¿Dónde se bañan o hacen sus necesidades fisiológicas? ¿Quién los financia?”, se preguntó, Fernando Suaznabar.

Muchos ciudadanos afirman que la permanencia de este grupo de personas no es a título gratuito, sino que son financiados por el actual Gobierno. Hasta la fecha, ninguna autoridad habló al respecto.

La vigilia comenzó a fines de noviembre, cuando se confirmó el asilo de un grupo de exautoridades del gobierno de Evo Morales, entre ellos los exministros Juan Ramón Quintana y Wilma Alanoca, y se reforzó el 27 de diciembre, después de que la entonces encargada de Negocios de la Embajada de España, Cristina Borreguero, llegó a la residencia mexicana acompañada de encapuchados en vehículos con matrículas de la embajada de ese país europeo. El hecho causó un conflicto diplomático.

En contraposición a los detractores de la vigilia, también se encuentra frases de respaldo a ésta: “Héroes de verdad. Gracias por defender la p y su dignidad”, posteó Fátima López desde su cuenta en Twitter @surlopez.

“Quién se cansa, nadie se cansa, quién se rinde, nadie se rinde. Adelante, patriotas”, publicó el usuario de Twitter Juan Carlos Miranda (@jcma_bol).

“Me sorprende y me alegra a la vez que se continúe con la vigilia. Los DELINCUENTES de la embajada si salen tiene que ser directito hacia la CáRCEL”, posteó María Ramos en su cuenta @MTRC1982.

“Nos quedaremos. A Quintana no lo vamos a dejar salir. Nosotros no podemos detenerlos, pero sí podemos hacer algo para que no escapen”, afirmó uno de los activistas y agregó que en el lugar también se encuentran policías y personal de Inteligencia.

“Ellos están en dos autos y hacen turnos”, relató otro joven quien prefirió no dar su nombre.

