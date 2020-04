Las peripecias de los adultos mayores para ser atendidos en la cuarentena

miércoles, 1 de abril de 2020 · 12:45

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Daniela Romero L. / La Paz

Desde quedarse minutos esperando que alguien los atienda en la línea gratuita habilitada hasta madrugar para hacer largas filas en busca del pago de su renta, los adultos mayores pasan por peripecias por ser atendidos en esta cuarentena.

“La línea 800-101005, puesta a disposición de las personas mayores de 65 años, está sobrecargada, saturada, colapsada, me cansé de llamar y no logré comunicarme”, reclamó un señor desde la zona Sur.

Esa línea fue habilitada por el Gobierno para que policías, militares y otros funcionarios puedan atender a los adultos mayores cuando éstos necesiten medicamentos, alimentos o por alguna urgencia de salud.

No obstante, los reclamos en La Paz son varios por la falta de atención. Desde San Pedro, una pareja de la tercera edad tampoco puede comunicarse a través de la línea gratuita. Sus hijos no viven con ellos y necesitan hacer compras, pero no pueden salir a la calle por las disposiciones gubernamentales.

“Necesitamos para mis suegros para que alguien se los lleve medicinas, nadie responde, cuando responden lo cuelgan y nadie responde después. Estamos buscando otras opciones porque no hay nadie del Gobierno que se brinde”, reclamó A.V., la nuera de los adultos mayores.

Asimismo, una señora de 83 años que vive sola en Alto Obrajes denunció que desde el pasado viernes llama a la línea gratuita para pedir que alguien se lo compre medicamentos, pero nadie le responde. Su vecina contó a Página Siete que la gente que vive cerca se organizó para ayudarla.

“Nosotros, sus vecinos, fuimos a comprar lo que ella necesita. Lamentablemente esa línea está ocupada siempre, yo también llamé y nadie me responde”, dijo.

Toda esta situación en La Paz contrasta con lo que sucede en Cochabamba, por ejemplo, donde policías del Gacip ya atendieron los requerimientos de varios adultos mayores. Un hombre salió a esperarlos a la puerta para darles una receta médica, según se vio en los canales de televisión. Los efectivos fueron después a comprar los medicamentos que necesitaba.

La situación de las personas de la tercera edad empeoró desde este miércoles porque comenzó el pago de la Renta Dignidad y de la jubilación. Hay personas que deben hacer largas filas para cobrar y luego deben ir a hacer compras porque es el único día que pueden salir, por la terminación del número del carnet de identidad.

“Son las 7:30 de la mañana y la fila llega hasta el Monje Campero, no es posible que la gente tenga que esperar tanto. Los adultos mayores se cansan, si no tienen hijos o familiares están arruinados”, dijo molesto M.T. el hijo de una pareja que llegó hasta el Banco Unión de la avenida Camacho para cobrar la renta de sus padres.

En la misma fila había decenas de personas de la tercera edad, algunos con barbijos, otros no, algunos sin poder permanecer parados, otros sentados en sillas que acomodaron los funcionarios del banco.

“Voy a tener que esperar nomás, se me ha terminado la plata y con esto de la cuarentena no voy a tener con qué comprar mis cositas”, contó una señora que esperaba en la fila del Banco Unión en la avenida Camacho.

Fuente: paginasiete.bo