Llamado de Añez para ayuno y oración, desata críticas y le recuerdan que Bolivia es un Estado laico

«El día de mañana (hoy martes) quiero que sea un día de ayuno y oración en familia», convocó el lunes la presidenta Jeanine Añez a través de un video que se grabó en exteriores de la residencia presidencial ubicada en La Paz.

Añez aseguró que la actividad se desarrollará para vencer la pandemia del coronavirus, asegurando que «para Dios nada es imposible».

El hecho generó una ola de críticas, ya que Bolivia es un Estado laico. El artículo 4 de la Constitución Política del Estado establece que: “El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales. El Estado es independiente de la religión”.

Incluso en redes sociales se convocó a un tuitazo con las etiquetas: “#NiAyunoNiOracion” y “#EstadoLaico”.

El comunicador y periodista, Javier Badani, a través de su cuenta en la red social Facebook, manifestó que Añez tiene derecho de creer y divulgar que las oraciones “nos salvarán”, sin embargo “lo que no es correcto es el hecho de pregonar a los cuatro vientos sus creencias personales haciendo uso de los recursos públicos del Estado, privilegiando así sus creencias sobre la de los demás (…)”.

“Es igual de reprochable que la cruz y la Biblia ´vuelvan´ al Palacio, como lo es que se ch’alle y se haga k’oa en este espacio estatal (como se hacía en la anterior gestión de Gobierno)”, indicó y calificó que ambos hechos tienen que ver más con un instinto político que con un asunto espiritual.

La cineasta, Violeta Ayala, pidió a la mandataria dejar de hacer campaña a través de la religión que profesa.

“El ayuno no es voluntad de nadie, se está volviendo obligatorio porque much@s no tienen (qué) comer doña @JeanineAnez. Deja de hacer campaña con tu religión y respeta el Estado laico. ¿Dónde están las pruebas de Covid-19? ¿Dónde están las facturas de las compras para salud? #Bolivia”, se lee en su tuit.

Mientras que su colega, Diego Mondaca, escribió: “Ni ayuno ni oración – Estado laico”. Por su parte la escritora Magela Baudoin, también remarcó que “Bolivia es un Estado laico”.

El Fondo de Mujeres Bolivia, pidió: “Recordemos que tenemos un Estado laico, nos unimos al twitazo…#NiAyunoNiOracion #EstadoLaico”.

La periodista Paola Condemayta, opinó que con dicha convocatoria se atenta contra el derecho a la libertad de culto del resto de la población. “Soy cristiana y Jeanine también, pero la Presidente(a) no puede olvidar que Bolivia es un Estado laico. Convocar a un ayuno y oración en calidad de Presidenta es atentar al derecho a la libertad de culto del resto de la población. Algo no cuadra…”.

En días pasados el expresidente y exagente ante La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, ante los sobrevuelos de bendición religiosa que se realizan en diferentes ciudades a bordo del helicóptero presidencial, y en relación a los actos como los realizados durante la Semana Santa, cuando camionetas de la Policía salieron a las calles del país portando imágenes religiosas de yeso, mencionó que esos hechos colectivos conllevan riesgos y observó el uso de recursos del Estado.

“Los rezos y bendiciones colectivas conllevan riesgo. Es útil recordar que tenemos un Estado laico con libertad confesional, su ejercicio debe ser responsable, lo que incluye la prohibición de uso de espacios y recursos públicos (helicópteros o vehículos)”, indicó.

Al respecto Paulo Bustillo, experto en derechos humanos, en una entrevista anterior realizada por Página Siete, cuando a fines del 2019 circuló un video en el que se ve a Añez y sus colaboradores más cercanos en una reunión de tinte religioso, recordó la importancia del respeto al Estado laico, reconocido en Bolivia a partir de la aprobación de la Constitución Política del Estado de 2009, tras la realización de una Asamblea Constituyente.

“Es un completo desacierto, un desconocimiento del carácter laico del Estado boliviano expresado en el artículo 4 de la Constitución Política del Estado que establece claramente la separación entre Estado e Iglesia. No se pueden utilizar recursos públicos, las autoridades públicas no pueden hacer proselitismo religioso de ninguna forma, no porque fueran antirreligiosos más bien porque esto no condice con el espíritu democrático del principio de la laicidad”, expresó.

A continuación, agregó que “la laicidad garantiza el ejercicio de la libertad de conciencia, sea esta religiosa o no religiosa, y el ejercicio público y privado de toda forma de expresión religiosa sin que el Estado asuma el proselitismo y la primacía de ningún tipo de confesión”.

De acuerdo a su criterio, lo contrario es «antidemocrático» y vulnera el derecho de la libertad de conciencia, el mismo que está establecido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reconocido en la Carta Magna del país; ya que, la conciencia no es un estado de condición religiosa, más bien es un estado libre en el que todo ser humano expresa sus formas de pensamiento y/o creencias.

“Por lo que se vulneran preceptos constitucionales, tratados y acuerdos internacionales de derechos humanos, y el principio de pluralidad y diversidad que rige en el Estado boliviano”, indicó.

Bustillo, de por medio, identificó al movimiento religioso del neopentecostalismo, que “intenta avanzar en espacios políticos, para contar con candidatos y una agenda política. Están ligados a los Estados Unidos y a la religión que termina entrometiéndose en procesos políticos”, dijo.

El día en que asumió el cargo, la Presidenta levantó una Biblia, y en reiteradas oportunidades, tanto ella como otros miembros de su entorno, remarcaron que Dios retornó a Palacio.