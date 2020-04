LO QUE ME PASA POR PENSAR Y HACER BURRERAS…

«Ya no tenemos dinero efectivo» -me dijo antenoche la asiática, mientras se ponía un beibidol que le quedaría chico a una enana.

Ayer madrugué y caminé más de veinte kilómetros, sin contar la vuelta, para llegar a un banco desde La Guardia.

Y claro, pa hacer más placentera la caminata, decidí pensar burreras.

– «¿Qué pasaría si escribo un libro titulado: «Las Memorias de Mario Hígado?»,

«¿Cuántos nombres aparecerían ahí?» -me dije, haciendo cálculo de las ganancias.

Caminaba y me reía solito de mi travesura.

Delante mío, una dagor hablaba a los gritos en su teléfono.

– «¿Cuánto hace que no me das plata pa que coman tus hijos, y encima te enojás por que me tomé seis cervezas con Chipana?» -decía a voz en cuello.

Caminaba como Moisés en el desierto, siempre pensando burreras.

– «¿Cómo se verá la Presi sin maquillaje, con su color natural de cabello y sin el Photoshop usado en sus fotos de campaña?» -pensaba.

Sacudí la cabeza pa disipar la idea, pero la verdaj, pensar burreras alegra el alma.

– «¿Será verdad que Linera, orina en sentado como dicen?» -me pregunté.

Hasta entonces ya venía por el kilómetro doce y me topé con un motoquero.

– «¿Por cuánto me acerca hasta el kilómetro seis?»

– Cincuenta bolivianos -dijo sin ponerse rojo. ¡Ni idea!

Caminaba y mi camisa ya estaba más sudada que talega e gordo. Pa enterarla, salió el solazo.

– «¿Cómo se vería Evo encrespado y teñido rubio?», – «¿Angélica Sosa tendría esos cachetes a los quince?» -pensaba a cada paso.

– «¿ Será verdad que a ciertos masistas como Linera, no los atrapan, a pesar de sus delitos y solo por que pusieron mucha plata?» -murmuraba caminando, como si rezara en «lunes santo».

Pensé muchas burreras en la dura y sacrificada caminata.

Ya casi llegaba al banco en el centro y entre muchas burreras me pregunté:

– «Porqué los diputados y senadores reciben su super sueldo sin trabajar y el resto estamos como palo e gallinero?»

Me dolían las piernas, sentía ampollas en las patas y la espalda me estallaba cuando llegué al banco y la fila ya daba la vuelta a la manzana.

No importa, tendríamos dinero para el resto de la cuarentena, de paso le llevaría flores a la Asiática.

Apareció un paco poniendo alcohol en gel a todos, mientras otro revisaba los números de carné.

Llegó donde yo estaba, saqué mi billetera vacía, busqué mi carné y entonces me acordé horrorizado:

¡Mi carné está en prenda, en el alojamiento «Don Tito»!

…Desde el Viernes Santo del año pasado, la tarde que mi asiática estrenó su Victoria Secret y entonces, nosotros, ehhh…

– «El burro siempre hace lo mismo dos veces y eso le pasa a los pecadores en Semana Santa» -retumbaban en mi cabeza las palabras de mi abuela Herminia, mientras volvía a casa arrastrando las patas, yesca, sin flores y hecho m…

¡En plena cuarentena!

EL ESCRIBIDOR





Fuente: El Escribidor