Marco Dipp: Buscamos una solución, no tipos de privilegios ni ninguna dádiva

Las dificultades económicas que agobian a los medios impresos de Bolivia, debido a la paralización de la circulación de los diarios por la emergencia sanitaria que vive el país por la pandemia de la denominada Covid-19, y dejar de percibir los ingresos respectivos, han empujado al sector acudir ante la presidenta Jeanine Áñez, en busca de diálogo para encontrar una solución.

El pasado 6 de abril, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), que aglutina a los principales diarios, revistas y la Agencia de Noticias Fides (ANF), envió una carta a la Jefa de Estado en la que se solicita una reunión urgente para evitar el colapso o derrumbe de esta institución que permanentemente ha registrado la historia del país.

Los Tiempos conversó con el presidente de la ANP, Marco Dipp Mukled, sobre crítica situación de los medios impresos, oportunidad en que dejó en claro que el sector no busca “un tratamiento preferente o dádivas del Gobierno, que sólo busca una solución para salir de la crisis”.

—¿En qué anda la solicitud realizada por la ANP?, ¿el Gobierno los contactó?

—Seguimos todavía esperando aquella respuesta a la carta enviada el día 6 de abril. Entendemos que el Gobierno está muy concentrado en la atención de la emergencia sanitaria, hemos aguardado un par de semanas sin hacer pública la nota y, bueno, todavía esperamos que pueda ser canalizada para que las instancias o autoridades correspondientes puedan establecer un canal de diálogo con nosotros y posibilitar que encontremos algún tipo de salida, de oxigenación a la dramática crisis, sobre todo de los medios impresos, de los diarios de Bolivia que, bueno, estamos en gravísimo riesgo de colapsar, debido a la paralización de nuestra circulación diaria impresa que equivale al 95 por ciento, inclusive más, de nuestra fuente de subsistencia.

—¿Cuál sería la solución o qué medida requiere la prensa para salir de la crítica situación?

—Esperemos que, por la connotación que tienen los periódicos en la vida institucional de cualquier país, pues podamos hallar alguna vía de salida que no necesita de ningún tipo de privilegios, de ningún tipo de dádiva, sino simplemente de alguna fórmula imaginativa que podríamos explorar una vez que encontremos esa voluntad de atender la solicitud.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

—Entonces, no hay un planteamiento concreto.

—La carta no tiene un pliego de peticiones, no tiene un listado de demandas, no es el momento para entrar en un terreno de esa naturaleza, sino lo que necesitamos o pedimos simplemente es un canal de diálogo con las autoridades, me imagino que del área económica del Gobierno para explorar soluciones que nos permitan pasar este momento de crisis que además ya venimos arrastrando con la asfixia económica que fue sometida por muchos años en la anterior gestión.

Como te digo, la emergencia, sobre todo el contexto prioritario para todos, es poder cumplir con las responsabilidades laborales que tenemos en un momento en que no estamos desempeñando normalmente nuestra actividad económica, es básicamente ésa la urgencia que nos mueve hacer esta gestión y no quisiera mencionar alternativas o posibilidades entre tanto no tengamos este canal de diálogo.

—¿Cuánto más podrán soportar los medios impresos esta situación?

—La situación es un tanto distinta en cada uno de los medios. No te puedo decir unos días más unos, otros días menos otros, pero la situación es similar y generalizada en todos, creo que inclusive estamos hablando de pocas semanas.

La emergencia que tenemos es el numeroso personal que tienen nuestras empresas por su propia característica, por la atipicidad de nuestras empresas y la complejidad de la cadena de producción de los periódicos.

Estamos hablando de que, entre siete u ocho diarios solamente, tenemos entre 1.000 a 1.200 empleos directos. La situación es realmente preocupante.

Los periódicos impresos dejaron de circular desde el 22 de marzo.

SECTOR GENERA 2 MIL EMPLEOS

El presidente de la ANP, Marco Dip detalló que el sector de la prensa escrita genera entre 1.000 a 1.200 empleos directos y un número similar de indirectos.

“El problema es bastante grande y muy complejo y tiene, pues, su respectivo impacto en la economía, no solamente de las empresas sino en la economía de muchísimas familias”, dijo.

Consultado sobre la posibilidad de retornar a las labores cotidianas pese a la emergencia sanitaria, Dip dijo que eso es ya política de cada una de las empresas.

“Te puedo decir que en el caso del periódico que dirijo y creo que es la lógica de todos, hemos vuelto a circular semanalmente, no tanto con el propósito de recuperar la actividad económica plena de nosotros, no es el propósito, sino más bien de no dejar el vacío que estamos dejando en el registro histórico del momento tan difícil que vive el país, porque los diarios generalmente escribimos la historia cotidiana de nuestros pueblos y no podemos dejar que se produzca el silencio que existe desde que hemos dejado de circular diariamente”, indicó.

Fuente: Los Tiempos Digital