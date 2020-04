Ministro de Gobierno advierte que robar recursos en emergencia por el Covid-19 es un triple delito

«Es importante que trabajemos todos con la mayor transparencia posible, porque robar ya es un delito y robar en momentos donde la vida está corriendo riesgo, donde tenemos que apostar todo para la salud es un triple delito que no tendrá perdón», dijo en una conferencia de prensa dictada en la ciudad de Cochabamba.

Recordó que las gobernaciones y municipios pueden hacer un cambio de partida para destinar recursos al tema de salud ante la emergencia nacional.

Advirtió que el Gobierno hace seguimiento minucioso de los gastos que realizan las autoridades subnacionales para atender la emergencia sanitaria.

«El Gobierno está con los ojos bien abiertos sobre todo en las compras que se están haciendo, sobre municipios, sobre gobernaciones, y todo lo que se está haciendo a nivel nacional, se lo está haciendo con las organizaciones internacionales», agregó.

Murillo recordó que la presidenta Jeanine Áñez recomendó administrar con honestidad los recursos y no incurrir en «negociados» irregulares.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

«No sirve de nada tener dinero o proyectar construcciones de edificios, carreteras, etc., si no se tiene vida, si no se resuelve este problema del coronavirus», refirió.

Resaltó que el Gobierno nacional trabaja para salir fortalecidos priorizando la protección de la salud y la vida de la población, en ese marco prioriza la ayuda a sectores desprotegidos y familias que viven del día a día.

La autoridad de Gobierno pidió a los municipios, a los empresarios privados compromiso y apoyo a las tareas que se realizan para frenar el COVID-19 en el país.