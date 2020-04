Ministro Navajas se disculpa por un malentendido con potosinos

Sociedad

miércoles, 22 de abril de 2020 · 13:14

Fuente: paginasiete.bo

«Si tengo que dar una disculpa por una mala interpretación de ellos (potosinos) pues me disculpo, pero el problema no es el que ellos están diciendo, ellos interpretaron mal una declaración en la que se sugiere maximizar el uso de los equipos no sólo durante la pandemia (Covid-19) sino post-pandemia», afirmó este miércoles el ministro de Salud, Marcelo Navajas.

El pasado lunes, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) pidió a la autoridad de salud que se retracte «de sus comentarios discriminatorios en contra del pueblo potosino en la dotación de equipos de laboratorio».

Al respecto, Navajas confirmó que la Villa Imperial contará con un laboratorio para que se realicen pruebas de coronavirus, pero que este estará en función de la población, porque si ponen equipos grandes el mantenimiento será muy alto.

«Si se pone equipos que están diseñados para ese tamaño de población estos funcionan bien, se los puede manejar perfectamente y es muy fácil mantenerlos porque sus costos son razonables», remarcó a radio Panamericana.

Acotó que este equipamiento se lo tendría que utilizar luego de la pandemia por el Covid-19 para otras pruebas de enfermedades pulmonares. «Qué mejor que Potosí tenga un laboratorio que después le sirva para otras pruebas. La población minera, no sólo en Bolivia, en todas partes del mundo es susceptible a la patología pulmonar como la neumoconiosis y la silicosis, esa es mi especialidad y eso es lo que sé», insistió.

En la jornada de ayer la gente de Potosí se manifestó desde su casa. Cerca de las 17:00 salieron por las ventanas para dejar escuchar el sonido de las caserolas como medida de presión para que se dote al departamento de un laboratorio.