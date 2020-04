Montero, golpeado por el Covid-19, tiene cinco pacientes en estado grave internados en la capital

Los últimos diez casos positivos del departamento fueron de ese municipio. El Concejo analiza las medidas para el abastecimiento de las familias

La población de Montero vive hoy su sexto día de ‘encapsulamiento’ orientado a lograr un bloqueo epidemiológico que frene la expansión del Covid-19. Las autoridades están esperanzadas en que el impacto de la medida se note en los próximo días, toda vez que se siguen registrando casos nuevos de contagios originados antes del ‘encapsulamiento’.

De hecho, los 10 casos nuevos registrados ayer en el departamento cruceño fueron de ese municipio, que lo convierten en uno de los puntos rojos en el mapa de contagios del coronavirus en el departamento, con 58 casos positivos, de los 173 que existen en Santa Cruz; además de dos decesos y cinco casos graves internados en la capital.

El Concejo Municipal de Montero tiene previsto aprobar hoy una ley con nuevas medidas para el abastecimiento de las familias, que, para evitar nuevos contagios, será de forma escalonada por distritos y en horarios indistintos para hombres y mujeres.

La anterior norma establecía una pausa este miércoles para este fin, pero para evitar aglomeraciones, se decidió cambiar la modalidad. La sesión de órgano deliberante está prevista para las 10:30.

El alcalde de Montero, Miguel Hurtado, indicó que se está haciendo todo lo posible para aplacar la curva epidemiológica, que en las últimas semanas ha tenido un comportamiento ascendente.

Acotó que serán tres días para el abastecimiento de los barrios. Mañana se arrancará en el distrito 5; los hombres saldrán en la mañana y las mujeres, por la tarde.

En una evaluación de la situación epidemiológica de Montero, el gerente de Red de Salud, Juan Saavedra, explicó que preocupa la situación del Distrito 2, que ha sumado casos de forma acelerada igualando en pocos días al Distrito 4, que fue el primero en ser afectado por el coronavirus.

«Esto quiere decir que debemos tener el apoyo de las juntas vecinales en el control de la cuarentena y, más aún, cuando los pacientes sean dados de alta para que permanezcan en sus domicilios», dijo Saavedra.

Agregó que, de los últimos casos, uno es importado y corresponde a un hombre que llegó de Chile, el resto es de transmisión local y comunitaria. «Son pacientes que se infectaron antes del ‘encapsulamiento’, quiere decir que no respetaron la cuarentena. Ahora podemos decir que el virus ya no está en la calle porque la gente no está circulando y con el aislamiento esperamos contener los contagios», precisó Saavedra.

Sobre los pacientes que requirieron hospitalización, precisó que hay cinco pacientes en estado grave, los cuales fueron referidos hasta los centros de la ciudad capital, cuyo estado es estacionario (no han mejorado ni empeorado).

Hasta ayer, diez personas guardaban aislamiento en el centro habilitado en la ciudad de Montero, pero se conoció que la medida está siendo analizada ante videos que circularon en las redes sociales en la que los pacientes denuncian que los ambientes no reúnen las condiciones adecuadas, pues se trata de una granja de pollos.

El extremo fue descartado por Saavedra, que insistió en que es un lugar que era habitado por personas, desvirtuando la denuncia de que el lugar servía para la cría de pollos.

Concentra un 31% de los casos

Sobre la situación de Montero, el secretario departamental de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda, indicó que ese municipio registra el 31% de personas contagiadas de todo el departamento de Santa Cruz; sin embargo, se espera que el ‘encapsulamiento’ logre una contención del nuevo virus.

“Montero nos da un enfermo por cada 2.600 habitantes, Santa Cruz no tiene ni un caso positivo como ciudad, y nos da un paciente por cada 85.000 habitantes. Este registro muestra que las medidas en Santa Cruz han funcionado mejor, pero no hay que ser optimistas, no hay que confiarse”, pidió Urenda.

