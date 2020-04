Motoqueros que hacen delivery denuncian explotación laboral, tras accidente y muerte de un compañero

A raíz de este hecho surgen una serie de cuestionamientos de los propios motociclistas de las diferentes empresas que brindan el servicio de delivery a los hogares del país.

Los motociclistas que prefirieron guardan su identidad por temor a represalias, manifiestan que las empresas que lucran con este servicio, no les pagan un seguro de vida, no aportan a las AFPS, no les brindan un seguro de salud, no les dan condiciones laborales; lamentan que el ministerio de Trabajo no regule el rol de estas empresas que facturan millones de dólares al año pese a que en reiteradas oportunidades se ha buscado un acercamiento con el ministerio del sector.