No se despiden de PAT, Jimena Antelo anuncia reunión con los trabajadores para definir futuro de «No Mentirás»

eju.tv.- La noche de este viernes» No Mentirás» debería haberse despedido de la televisora PAT, según venía anunciando la presentadora Jimena Antelo, sin embargo, una carta enviada por un grupo de trabajadores del canal, pidiéndoles no abandonar la red, abrió la posibilidad de una negociación que tendrá lugar este fin de semana para definir la permanencia o no del programa que produce la pareja Antelo-Pomacusi.

La anunciada salida y el traspaso del citado programa a otro canal de audiencia nacional, generó en las últimas horas una serie de comentarios y controversias, sobre todo tras el impasse entre Antelo con los dirigentes del Sindicato de PAT, ente que denunció la inexistencia de un contrato con el canal, por lo que «desconocían» la situación financiera en la que operaba dicho programa.

No Mentiras es uno de los programas con mayor audiencia de la Red PAT, por lo que el anuncio de su alejamiento provocó una remezón en el medio televisivo, debido, principalmente, a la crítica situación económica por la que atraviesa este medio, cuyos trabajadores llevan casi cinco meses sin cobrar sueldos.

Malos manejos y operaciones irregulares de los exejecutivos de este canal, ligados a intereses del anterior Gobierno del MAS, dejaron en la quiebra a la empresa, y ahora los trabajadores que se hicieron cargo del canal, reclaman el pago de publicidad del Estado, a fin de poder sobrevivir. Y en medio de esta crisis se produce el anuncio del alejamiento del programa «estrella» de la red, actitud que fue tomada como una «traición» por los dirigentes sindicales de PAT. Unido a ello se difundió en las redes sociales un supuesto y «millonario» contrato (de Bs 1.400.000) que la pareja Pomacusi- Antelo habría negociado con el canal Bolivia TV, para llevar su programa al medio estatal.

Esta situación fue desmentida de manera categórica la noche de este viernes por Jimena Antelo y en forma coincidente también lo hizo el gerente general de BoliviaTV, Andrés Rojas, además el canal estatal a través de un comunicado oficial dejo sentado la falsedad de la noticia difundida.

Antelo, tras leer la carta de un grupo de trabajadores del canal, pidiéndoles reconsideren su decisión de abandonar este medio, dijo que se abre una pausa este fin de semana para hablar con los trabajadores en la perspectiva de lograr un entendimiento que determinará el futuro del programa No Mentirás en la red PAT. (eju.tv /L.M.) Lea también: Jefe de Prensa de BTV en Santa Cruz desmiente supuesta solicitud de contrato de un programa