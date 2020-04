Oriente se quedaría sin premio y Blooming con un cupo a la Libertadores si dan por concluida la temporada

La dirigencia de los clubes analiza varias propuestas. Una de ellas es jugar con juveniles si los del plantel profesional no aceptan la oferta del descuento salarial. Otra es terminar el año con las doce fechas del Apertura y distribuir los premios de acuerdo a la tabla de posiciones.

Carlos Jordan Paz



Oriente Petrolero (12), Guabirá (11) y Real Santa Cruz (13) serán los equipos cruceños que podrían quedarse sin premios si es que los clubes deciden dar por concluida la temporada 2020 por la inseguridad que origina desconocer cuándo se levantará la cuarentena para poder retomar las actividades en el país.

Esta versión surge después de que Robert Blanco, presidente de la División Profesional, anunciara que no se descarta que el campeonato se declare desierto ante la imposibilidad de seguir con el desarrollo del calendario programado para este año y de no llegar a un acuerdo con los jugadores que rechazaron que se le descuente el 50 por ciento del salario correspondiente al mes de marzo y el 25 por ciento de abril y mayo si un caso se prevé a que hasta esos meses no haya fútbol.

Hay dos propuestas que los directivos han evaluado y que pueden considerarse, aunque la preocupación es la crisis económica por la falta de ingresos. La primera es jugar un torneo con juveniles si un caso los del plantel profesional se niegan a presentarse para declararse libres. Si esto pasa, previo pacto de caballeros, se disputaría un torneo en tres ruedas, dando continuidad a las 12 fechas que se jugaron del torneo Apertura. Al final de año se distribuirían todos los premios: cuatro cupos a la Copa Libertadores y cuatro a la Copa Sudamericana. Esto para cumplir con la exigencia de la Conmebol.

La otra es dar por concluida la temporada con la disputa de las 12 fechas del Apertura y premiar de acuerdo a lugar que ocuparon en la Tabla de posiciones. En este caso, el ganador sería The Strongest, que es primero por goles de diferencia ante Always Ready con el que tienen la misma puntuación (21). El Tigre se quedaría con el cupo Bolivia 1 de la Libertadores y los millonarios con el Bolivia 2. El tercero es Bolivar y el cuarto Blooming. En este caso, la academia paceña gana Bolivia 3 y los celestes cruceños, Bolivia 4. Wilsterman y Royal Pari, quinto y sexto en la tabla, ganarían los cupos Bolivia 1 y Bolivia 2, respectivamente, a la Copa Sudamericana. Municipal Vinto y San José se repartirían los restantes cupos de la Sudamericana.

Si se aprobara esta última propuesta, tres equipos cruceños (Oriente, Guabirá y Real Santa Cruz) se quedarán sin premio, lo mismo que los dos representativos potosinos y Aurora.

Ahora lo que no ha trascendido hasta hoy es el tema del descenso. ¿Habrá?. Se desconoce, pero de acuerdo a la vigente convocatoria se contempla la pérdida de categoría al que termine útimo y el descenso indirecto al penúltimo.

Fuente: https://eldeber.com.bo