Paciente con Covid-19 da a luz y piden prueba para su bebé

Una embarazada con Covid-19 dio a luz la mañana de este lunes en el Hospital del Norte, de El Alto, y el Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz solicitó la prueba para saber si el bebé se contagió el virus.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

«Esta mañana ha nacido el bebé», afirmó el director del Sedes, René Sahonero, a Página Siete Digital.

La mujer tuvo a su bebé por cesárea en el nosocomio alteño, de referencia para el Covid-19. «Ambos están estables», declaró Sahonero.

El director del servicio afirmó que solicitó un informe para saber en qué condiciones están ambos pacientes y para saber qué necesitan.

«He solicitado también que se realice la muestra al bebé, pero tengo entendido que aún no se ha realizado», manifestó, aunque agregó que esa prueba también se realizará de forma urgente.

Además recordó que a la mamá se le debe hacer otras tres pruebas para descartar que el virus persiste en su cuerpo.

La mujer, de 24 años, fue derivada al Hospital del Norte desde Patacamaya, debido a que denunció a través de las redes sociales que en otro nosocomio fue maltratada y que incluso le entregaban sus alimentos por una ventana del baño.

La señora recordó que llegó al hospital de El Alto el miércoles pasado. «Vine en una ambulancia a las tres de la tarde. No me dieron desayuno, estoy aquí, en este cuarto, helada, la comida me pasan por aquí, por el baño, me tengo que subir a esa silla para alcanzar. Estoy desesperada, tengo ocho meses de embarazo», contó.

Sahonero aseguró que solicitó un informe pormenorizado de la paciente, para que más tarde dé un informe oficial.

Fuente: paginasiete.bo