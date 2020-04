Paciente recuperada de coronavirus: «Somos demasiado imprudentes, no pensamos que nos puede pasar a nosotros»

Feliz por haber recibido el alta médica, una de las personas recuperadas del coronavirus en La Paz, relató los momentos de tristeza y angustia que pasó luego de que le diagnosticaran la enfermedad.

Ella se dice afortunada y bendecida por haber vencido al Covid-19,el cual confiesa no recordar cómo fue que contrajo, «habrá sido transitando por la calle, yo sin barbijo, por imprudente, somos demasiado imprudentes, a veces no pensamos que nos puede pasar a nosotros».

Comenta que recibió atención en el Hospital Municipal de La Portada y que es la sexta persona en recibir el alta de este centro.

Incluso el alcalde paceño, Luis Revilla, se refirió a su caso y mencionó en su cuenta de Twitter que su salida era «especialmente sensible porque estuvo días en terapia intensiva».

Dijo que estuvo internada durante casi tres semanas e incluso pensó en «que tal vez no iba a salir de esto». Cuando le diagnosticaron, pensaba en la importancia de la familia. «Tengo un hijo, solo somos él y yo», comentó y añadió que lo material queda relegado, pues puede ser reemplazado, pero la salud no.

«Hace dos días me confirmaron que ya no tengo el virus…fue una emoción, me puse a llorar, es demasiado fuerte», dijo a tiempo de agradecer a los médicos y enfermeras que la asistieron.

Recuperados

El último reporte brindado la noche del lunes por el Ministerio de Salud indica que son 98 los pacientes recuperados de coronavirus en Bolivia.

