Personal de salud de Montero protesta por ítems en pleno encapsulamiento

Una numeroso grupo de trabajadores y médicos del hospital Alfonso Gumucio de Montero, al norte de Santa Cruz, salió a protestar en las puertas del nosocomio la mañana de este viernes, exigiendo la dotación de ítems en reemplazo de los contratos por consultoría que no les ampara laboralmente, menos aún ante una emergencia sanitaria.

El responsable del servicio de terapia intensiva del hospital, Erick Arnez, lamentó que las autoridades municipales, departamentales ni nacionales hubiesen hecho oídos sordos a esta demanda a escala nacional, que está respaldada por Sirmes y el Colegio Médico.

El personal de salud pide tener contratos indefinidos y ser incorporado a la Ley General del Trabajo, toda vez que con los contratos por consultoría no tienen derechos laborales y menos un seguro de salud. “No tienen vacación, aguinaldo, no tienen derecho a enfermarse, sino la baja la tienen que pagar o reemplazar, tienen que devolver el turno, no tienen prenatal ni postanatal. Hay gente trabajando 10 años así”, explicó.

Según Arnez, cerca de 150 personas se encuentran en esta situación, lo que representa cerca del 85% del total de los trabajadores de salud de Montero. “La consultoría en línea es un mecanismo para un fraude laboral, es para evitar pagar los derechos laborales. Lamentamos que en pleno siglo XXI se trabaje en ese sistema de esclavitud, con salarios básicos muy por debajo de lo que gana un personal con ítem”, enfatizó Arnez.

Esta mañana, los médicos, enfermeras y otro personal de salud se apostó en el frontis del hospital con carteles en mano y exigiendo a gritos más ítems. Incluso el Comandante de la Policía de ese municipio, que cumple más de una semana de encapsulamiento por el elevado número de casos de coronavirus, se acercó al grupo y les pidió que suspendan la protesta.

El personal también está pidiendo el cambio de director del hospital, que en este momento está a cargo de Johnny Guzmán, porque consideran que ha hecho una mala gestión, pese a que el país vive una situación de emergencia. “Desde el año pasado hubo desabastacimiento de insumos y medicamentos. Actualmente faltan equipos de protección, tenemos que lavar los mandiles y las gorras, cuando en realidad son desechables. Incluso las gafas que nos dieron no son herméticas, y mucha gente está arriesgando su vida y la de sus familias”, dijo Arnez.

El personal de salud adelantó que continuará haciendo protestas escalonadas en los próximos días si sus demandas no son resueltas por las autoridades.

