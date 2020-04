Personal de salud del Viedma está un mes sin salario; pide ítems comprometidos

Al menos 10 profesionales de salud, entre médicos, enfermeras y personal técnico del hospital Viedma de Cochabamba, que atienden casos de coronavirus, expresaron hoy su preocupación por que el Gobierno incumplió su compromiso de dotarles ítems. Los galenos están un mes sin recibir salarios.

Los profesionales se declararon en emergencia y se reunieron esta mañana para analizar su situación. Desde la Dirección del Hospital les explicaron que las listas y los documentos ya fueron enviados al Ministerio.

“El personal está trabajando hace un mes y no les pagan, no les dan los ítems que el Ministerio ha comprometido, no me parece justo”, dijo una fuente a Los Tiempos.

“Nos preocupa porque en caso de quedar enfermos necesitan los ítems para acceder al seguro de salud, necesitamos que el Ministerio de Salud se manifieste”, expresó otro profesional.

Dijo que esperan que el nuevo titular de esa cartera, Marcelo Navajas, se pronuncie.