Políticos y epidemiólogos definirán mañana si debe continuar la cuarentena

Con la fecha límite de la cuarentena por el coronavirus encima, la presidenta Jeanine Áñez decidirá mañana, en gabinete, si continúa con la medida de confinamiento. Antes de ello, hoy, recibirá las recomendaciones de los epidemiólogos que serán los que tengan el mayor peso al momento de aconsejar a la mandataria.

“No puedo decirle si va a continuar o no, no tengo la voz autorizada. Han quedado de hacer un estudio los de la Organización Mundial de la Salud, de hacer un diagnóstico de cómo estamos”, dijo María Elva Pinckert, ministra de Medio Ambiente y Agua, que por sus obligaciones en Pando y Montero no ha participado de los últimos gabinetes ministeriales.

“Ese es un tema que la presidenta definirá junto con el comité científico a la cabeza del ministerio de Salud, en una reunión que se realiza en esta jornada. Ellos le recomendarán lo que hay que hacer, entiendo que el martes tendremos un gabinete, en el que tendremos los resultados definitivos: si se termina o se amplía la cuarentena”, ratificó Arturo Murillo, ministro de Gobierno. Más o menos lo mismo dijo el sábado el ministro de Defensa, Fernando López.

La cuarentena está vigente desde el domingo 22 de marzo. Inicialmente se dictó por 14 días y luego fue ampliada hasta el 15 de abril y se fueron restringiendo cada vez más las posibilidades de los ciudadanos de salir de sus casas. En un primer momento, se permitió salir a abastecerse hasta el mediodía, luego se restringió a salir una vez por semana según la terminación del carné de identidad y se prohibió la circulación de vehículos particulares, salvo los que transportaban alimentos y personal de salud. Se cerraron las fronteras internacionales, le espacio aéreo y se prohibieron los viajes interdepartamentales.

Los indicios

Consultada sobre cuál es la situación de Montero y de Pando, Pinckert explica que en su ciudad natal la gente está en sus casas. Hasta el momento de la llamada telefónica, había 38 casos confirmados, pero decenas de sospechosos aislados en sus casas. Dice que, por la localización de los domicilios de los contagiados, se ha establecido casi una ruta del coronavirus en Montero. A diferencia de Cobija, donde hay 12 casos y se puede referir cada caso a quién lo contagió, en Montero la situación no está bajo control y el contagio ya es comunitario.

La ministra no quiere dar su opinión sobre si se debe ampliar la cuarentena. Murillo tampoco, pese a que considera que hay grupos de personas que por intereses políticos desinforman en algunos sectores del país y generan desacato a las medidas y multiplican los contagios. Mencionó como zonas conflictivas a Río Seco, El Alto; San Julián, Yapacaní y Montero. Salvo la última ciudad, el resto de los distritos no son focos de brote del Covid-19.

Quizá el indicio de lo que enfrenta el país no lo dio un ministro, sino un ‘ex’. Liberado de su carga oficial, el renunciante exministro de Salud, Aníbal Cruz le dijo a un periodista español que las proyecciones son que Bolivia tendrá 48.000 contagiados y que morirán 3.840 ciudadanos en los próximos cuatro meses.

Según el vaticinio de Cruz, el crecimiento a partir de ahora será exponencial. En la próxima semana calcula que habrá el triple de lo reportado hasta hoy, llegando a 900 casos. En un mes, esta cifra se multiplicará por 10 y se habrá atendido a 900 pacientes. Tres meses después, se llegará a 48.000 pacientes.

Los decesos también serán altos. Según Cruz, habrá 720 en el próximo mes y 3.840 cuando la tormenta concluya en los próximos cuatro meses. “Esto es algo desastroso para mi país, porque no alcanzarían las salas de terapia intensiva, pese a que se hizo la adquisición de 500 ventiladores. La meta que teníamos era de 1.920 que fallezcan en esta tasa de letalidad», le dijo Cruz a un periodista de OK Diario.

Si esto es así, a eso se refería Óscar Urenda cuando hablaba de una tormenta en ciernes. El sábado, el secretario de Salud de Santa Cruz, aseguró que levantar en este momento sería desastroso.

Sin dar su opinión sobre lo que pasará con la cuarentena, ayer, al anunciar el segundo caso positivo en Tarija, Víctor Hugo Zamora, dijo que incluso cuando termine la cuarentena, los bolivianos deberán observar las medidas de distanciamiento social.

Anoche, Roberto Vargas, jefe nacional de epidemiología, al anunciar los 30 nuevos casos del día, aseguró que la pandemia está modificando nuestro estilo de vida, que están conscientes de que hay muchas personas bajo estrés, que está igual el sistema de salud, que es momento de ser prudentes, que no hay que entrar en pánico y que es la ciencia la que debe primar y no el estigma.

Ampliaciones de hecho

Antes de la decisión de la presidenta, hay ciudades que ya han decidido la ampliación de la cuarentena. Ese es el caso de Tiquipaya, parte del área metropolitana de Cochabamba, que comenzará con el patrullaje militar y el cierre de sus límites municipales desde hoy.

Santa Cruz de la Sierra se cerrará y cerrará el 90% de sus mercados desde mañana. La medida será adoptada por una semana y excede el límite impuesto por el decreto de Áñez. Cuenta con la coordinación del enviado de la presidenta a la capital oriental, Wilfredo Rojo, que el sábado describió la situación de Santa Cruz, que alberga más de la mitad de los contagios reportados en todo el país, como “una guerra”.

En La Paz no se ha definido ninguna medida particular, pero el alcalde Luis Revilla se declaró ayer partidario de la ampliación de la cuarentena e incluso de aumentar las restricciones de la salida de sus vecinos.

Otra ciudad que también irá más allá del confinamiento ya impuesto es Montero. Su confinamiento excede en ocho días el 15 de abril. Lo mismo sucede en Oruro, que alargó su periodo de aislamiento tras el rebrote de la enfermedad en la capital folclórica del país.

Fuente: El Deber