Posible ACV y convulsiones: un informe científico advierte sobre los nuevos síntomas que puede provocar el coronavirus

Dos de los que fueron atendidos en Mount Sinai habían experimentado síntomas medios de la enfermedad. En cambio, los otros tres no habían presentado signos del tener el Sars-CoV-2 en su organismo. De acuerdo a Fifi, todavía no está claro cómo puede ser que se provoquen estos ataques como consecuencia del nuevo coronavirus, aunque no descartó que se tratara de una inflamación general en el cuerpo del paciente pudiera conducir a un daño mayor en las venas que llevan sangre al cerebro.