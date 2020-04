Presidente de YPFB: «Veremos de mejorar los ingresos por la venta de gas en el mercado interno»

El titular de la petrolera estatal, Herland Soliz, plantea que la caída del precio del crudo se vea como una oportunidad para seguir invirtiendo. Además, reveló que el 15 de mayo volverá a operar la planta de urea.

Carla Paz Vargas



Los mercados petroleros se contagiaron de la crisis sanitaria que provoca el Covid-19 y las grandes pérdidas se extienden más allá de los contratos. En tanto que la sobreoferta de crudo deja al mundo sin espacio para almacenar.

La cotización del petróleo West Texas Intermediate (WTI) cayó por debajo de cero el lunes para entrega en mayo por primera vez en la historia. Con este escenario, los economistas bolivianos todavía esperaban un repunte para junio, pero el pánico de ventas se propagó hasta ese mes hoy, y el precio cayó brevemente hasta un 42% a los $us 11,79 por barril.

Sin embargo, en Bolivia, el presidente de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB),Herland Soliz, tiene una mirada positiva y considera que la crisis es una oportunidad para mejorar las finanzas públicas en Bolivia tomando en cuenta la disminución del subsidio a los combustibles, pero además cree que es momento de aumentar la demanda de gas natural en el mercado interno. Por ahora, descarta un cambio en los precios de los combustibles para el mercado interno.

_¿Cómo afectará a Bolivia la cotización del petróleo West Texas Intermediate (WTI) que ha caído a los niveles más bajos de su historia?

En Bolivia, afecta en mercados externo e interno, En el mercado externo, al comercializar hidrocarburos, al comprar o vender, nosotros vendemos gas natural, pero compramos líquido, porque no somos autosuficientes en la producción de gasolina y diésel. Cuando hacemos una comercialización a escala internacional, sí o sí se debe referir al precio internacional y en este caso estamos indexados al precio internacional del petróleo WTI, y lógico que si ello baja, el precio del gas disminuirá.

Sin embargo, las fórmulas del precio, tanto de los contratos de gas con Argentina y Brasil hacen que la caída no sea tan abrupta, sino escalonada y recién vamos a sentir los efectos del precio. Prácticamente, seis meses después, contemplando el último trimestre de 2020.

_ ¿En cuánto van a reducirse los ingresos?

Debemos estar preparados porque los ingresos por venta de gas natural van a bajar. Hemos contemplado que la caída anual será del 45%, quiere decir que cuando se vende gas natural se genera una renta petrolera, que se genera de la venta y los recursos van a las arcas nacionales, a los presupuestos departamentales, regionales y universidades públicas.

Y al tener una reducción del 45% en 2020 hasta el momento, lógicamente nosotros debemos transparentar la información a todo el país.

_¿Qué reajustes se deben hacer?

Las gobernaciones, que son las principales recaudadoras, dependen de la venta de gas natural hasta en un 80%. Eso hace que las gobernaciones tengan un impacto profundo, y deberán analizar qué proyectos realizar, cómo hacer más austeros los gastos y prever esta situación que se sentirá en octubre. Asimismo, los municipios aunque tienen otros ingresos y las universidades, ello hará que deban ver otras medidas para paliar esta crisis.

-Sin embargo, se ahorra por la importación de combustibles…

El Gobierno nacional, si bien pierde, hay cierto ahorro económico por la compra de combustible, porque si compramos gasolina y diésel está a un precio más bajo. Por los tres primeros meses de 2020, ese ahorro se traduce en Bs 2.100 millones, que es lo que utiliza el ministro de Economía, José Luis Parada para pagar el Bono Familia. Entonces, para el Gobierno nacional el ahorro es una ventaja, aunque sea una desventaja los ingresos por venta de gas natural.

– ¿Cuáles son las propuestas de YPFB para enfrentar esta crisis?

Una de ellas es que desde el 15 de mayo empezará a funcionar la planta de urea, que produce 50.000 toneladas mensuales, es justamente lo que consume todo el país en un año. Entonces, conversamos con los ministros de Hidrocarburos y Economía, para que intercambiemos la urea por alimentos con el sector productivo, ellos tendrían urea y nosotros alimentos post Covid.

– ¿Conviene más industrializar el gas que venderlo a los mercados externos?

Sí. Ahora que está bajo el precio del petróleo, el valor del gas también disminuye y esto hace que tenga cierto grado de rentabilidad la planta de urea y por ello queremos subir los volúmenes. Asimismo, mañana me reúno con el ministro de Energía para que toda la energía que se genere en el país sea más a través de termoeléctrica en vez de hidroeléctrica, para tener mejores ingresos en el mercado interno. Además, mientras más gas se produzca y se exporte, también habrá más líquidos, que son importantes para que se puedan exportar.

– ¿Cuánto representa la renta petrolera del presupuesto General del Estado?

La renta petrolera, el 85% es por la venta de gas natural a Brasil y Argentina, y para este año se prevé una caída del 45%, entonces, ello hace que nuestras ventas por gas natural y toda la renta, que recibamos entre $us 1.000 a 1.200 millones en 2020. Ojo que la proyección es de este mes, y puede variar porque no sabemos el comportamiento de los otros meses.

_ Con un valor bajo para el petróleo, ¿disminuirá el precio de la gasolina y el diésel en Bolivia para el consumidor final?

Los precios en Bolivia están subvencionados hace mucho tiempo, la gasolina sigue en Bs 3,74 el litro, el diésel a Bs 3,72 el litro, la garrafa de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Bs 22,50 y son precios fijos que no se mueven, ni se moverán porque eran precios bajos para que acceda la población boliviana. Nadie se imaginó que ahora el precio subvencionado esté un poco por encima del precio internacional del petróleo. Esto nos muestra que dentro del país se puede construir una economía más estable en base a los ingresos por ventas en el mercado interno. Es por ello, que otros países en los que su economía nacional depende del precio internacional del petróleo se la están viendo en figuritas. Considero que nosotros estamos un poco mejor que otros países de Latinoamérica.

Y, justamente, esas cosas son las que se están analizando, por ahora no se tiene previsto que suban o bajen los precios fijos de los combustibles;sin embargo, considero que en toda crisis, hay oportunidad.

– Hablando de la oportunidad que usted menciona ¿Es posible que Bolivia compre más combustible ahora que está barato y lo almacene para cuando suba el precio?

En Bolivia estamos con todo el stock de almacenaje a full porque compramos a precios bajos y quisiéramos comprar más, pero no tenemos ya dónde almacenar. Eso es algo que no se hizo en los últimos 14 años con respecto a infraestructura. De todas maneras, siempre hay una oportunidad, las propuestas económicas van a salir desde YPFB para enfrentar esta crisis económica. Esperamos presentarlas en agosto.

– Los expertos prevén una recuperación de $us 20 a 30 el barril de petróleo, ¿cuáles son las perspectivas de YPFB?

En este siglo nunca tuvimos un precio tan bajo, pero consideramos que se va estabilizar, y la tendencia es que se recupere y aumente. Según las estimaciones del Gobierno de EEUU se espera que los tres siguientes meses esté en $us 20 el barril y a partir de los últimos meses del año, suba hasta los $us 40. Eso es lo que esperamos, pero este histórico de precios no está escrito.

– En este escenario de precios bajos ¿en qué quedan las inversiones extranjeras para explorar? y ¿YPFB prevé paralizar proyectos?

En toda crisis hay oportunidad, insisto, y el que sabe hacer las inversiones correctas estará mejor cuando pase la crisis. La presidente Jeannine Áñez pidió que sigamos con las inversiones del sector hidrocarburífero en el país y por ejemplo, en el caso de los pozos Sipotindi y Yarará ya estamos por entrar a las pruebas de producción y pronto vamos a saber las reservas que nos van a dar cada uno de ellos, petrolero y gasífero.

Entonces continuamos con las labores, con una exploración agresiva, si paramos la exploración no aumentaremos las reservas, y eso lo tenemos claro. Debemos seguir encontrando yacimientos, para estar mejor que otros países.

