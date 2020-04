Qué están haciendo los países que salen de la cuarentena: las cosas que vuelven, las que cambian y las prohibidas

Incluso las cosas que volvieron a permitirse tienen una dinámica muy diferente a la que tenían. Solo puede haber una persona cada 20 metros cuadrados en las tiendas habilitadas. Y no se permiten largas colas en la calle. Por otro lado, en los centros comerciales abiertos, no se puede pasear, que era lo que iban a hacer muchos consumidores, más allá de si compraban o no. Ahora se puede ir exclusivamente para entrar a una tienda a adquirir un bien.