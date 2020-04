Rentistas piden ser beneficiados con bonos y denuncian maltratos

Economía

Página Siete Digital / La Paz

La Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas de Bolivia demanda al Gobierno ser incluido en el pago de los bonos y también denuncia que muchos de sus afiliados son maltratados por el personal de las entidades bancarias, que trabajan como cajeros.

«Este sector que en otrora hemos sido partícipes de la reivindicación y de la conquista de la democracia, pero esa situación ya no es considerada y nos constituimos en carga social. En esa dirección, esperamos que nos tomen en cuenta porque tenemos una familia extendida y muchos de ellos no trabajan porque no hay fuentes laborales», indicó el dirigente del sector, Cristóbal Aranibar, en contacto con Radio Minera La Paz.

Los primeros días de abril, el Gobierno dispuso el pago del bono familia de 400 bolivianos, que beneficia a personas de la tercera edad y que no cobran una renta de jubilación.

No obstante, Aranibar indicó que su sector tropieza con algunas dificultades porque si bien son considerados de la tercera edad, no se los trata con las consideraciones del caso. Muchos denunciaron que son maltratados por los cajeros.

«Vamos a pedir que la ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero) sancione a los bancos porque los que atienden de cajeros nos maltratan, muchos de los rentistas no tienen familiares para que los asesoren o puedan cobrárselos sus rentas, entonces es cuando sufren ese maltrato», denunció Aranibar.