Revelan manipulación del MAS para adelantar elecciones

La Cámara de Diputados sesionará desde este martes. Mañana tratará el polémico tema de los alquileres; mientras que el miércoles tiene en agenda el proyecto de Ley de Postergación de Elecciones.

La sesión del viernes 24 de abril en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se dividió en dos partes, la primera, en la mañana donde participó el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE); y la segunda, en horas de la tarde, donde el MAS intentó manipular la votación del informe de la comisión para que las elecciones se realicen en julio.

La diputada, Toribia Pomacusi (MAS), relató que el responsable de todo fue su correligionario Franklin Flores quien se presentó en la comisión sin ser parte de ella, ni siquiera como adscrito, y planteó la reconsideración del proyecto del Ley de Postergación de Elecciones Generales.

El diputado Flores negó que él hubiera presionado a sus colegas y aseguró que la propuesta es de toda la bancada del MAS, aseguró que el documento fue presentado por uno de sus colegas y defendió su derecho a participar de cualquier sesión de las comisiones.

Un video que fue grabado en la comisión confirmó la versión de la diputada de que fue Flores el que planteó el cambio de fechas. “Solicitar la reconsideración del artículo 2 del proyecto del Tribunal (Supremo Electoral) considerando que no se puede tener la demora de junio a septiembre, la gente exige elecciones más próximas y debe haber plazos fijados en la norma”, afirma Flores en el video.

La diputada, Shirley Franco (UD), también exteriorizó su protesta porque un diputado que no pertenece a la comisión haya llegado solamente para presentar una propuesta de modificar el anteproyecto del TSE y reveló que el presidente de esta instancia, Víctor Borda (MAS) permitió la lectura de la propuesta

Los diputados censuraron la actitud del presidente de esta comisión, Víctor Borda (MAS), quien permitió que un diputado que no es parte de esta instancia participe de forma discrecional y aseguraron que lo único que faltaba era que Flores vote y aprueben la modificación de la fecha de elecciones.

Acoso y amenaza

La diputada Pomacusi denunció que hay presión constante de muchos legisladores del MAS para que ellos aprueben los proyectos según deciden. “Ya suficiente nos han maltratado, nos han obligado a levantar las manos y nosotros callados, no es posible, yo y mi compañera creemos que para no hacer mayor problema debe aprobarse el documento del Tribunal (Supremo Electoral), eso era todo y nos han dicho de todo por eso”, relató.

Toribia Pomacusi, es diputada titular de La Paz y fue ejecutiva departamental de las mujeres campesinas Bartolina Sisa. Informó que las dirigentes nacionales de esta organización afín al MAS, empezaron a llamarla para reclamarle por su actitud y la amenazaron.

“Ellas qué tienen que ver, ellas no me han elegido, yo soy dirigente muchos años y me han elegido desde mi comunidad, ¿por qué tienen que reclamarme? Mañana nos han convocado a reunión de la bancada, dependiendo de lo que me digan yo voy a denunciar todo”, adelantó la legisladora. Mañana en la mañana se convocó a toda la bancada nacional del MAS a una reunión.

Límites

La diputada Franco explicó que como Asamblea Legislativa no pueden fijar fecha de elecciones porque es competencia plena del TSE y que su presidente, Salvador Romero justificó con criterios técnicos, el rango de fechas que varía entre el primer domingo de junio y el primer domingo de septiembre.

Recordó que así lo hicieron para la Ley de Convocatoria a Elecciones, cuando establecieron un plazo de hasta 120 días para la realización de las elecciones y fue el TSE el que fijó la fecha de los comicios que fueron suspendidos por la emergencia sanitaria.

Los parlamentarios de la Cámara Baja ya fueron convocados para el miércoles a las 08:30 a sesionar y tratar el tema de la postergación de las elecciones y aunque la Comisión de Constitución aprobó el anteproyecto del TSE; la diputada Franco reveló que el MAS puede tratar su propia propuesta que intentó imponer en la comisión.

Evo versus Ortiz

Mientras, el senador opositor Óscar Ortiz y el expresidente Evo Morales polemizaron este tema a través de sus cuentas en Twitter. Morales acusó al asambleísta de haber ofrecido a los masistas viaje en avión a cambio de que posterguen la elección hasta el próximo año.

Ortiz desmintió esas afirmaciones con otro tuit, “es responsabilidad de cada parlamentario definir una posición sobre el proyecto de ley presentado por el @TSEBolivia para postergar las elecciones”, señala el texto y acusó a Morales de presionar a la bancada masista.

En la Policía se conoció que los diez legisladores que estaban viajando desde Santa Cruz a La Paz y que fueron retenidos en Montero, proseguirán viaje esta tarde rumbo a la sede de Gobierno.

Fuente: El Deber