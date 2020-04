San José de Chiquitos recibe menos dinero por coparticipación y peligra el pago puntual de sueldos

Limber Cambará/Javier Méndez V.

El dinero que recibe San José de Chiquitos por Participación Popular ha disminuido. Esto va a tener impacto en el pago de personal de salud, consultores en línea y personal de planta. San José tiene un presupuesto anual de 35 millones de bolivianos, de los cuales 24 millones son por concepto de Participación Popular.

Según Ronaldo Méndez, secretario de Finanzas del municipio josesano, en abril solo recibieron un 10% del monto mensual. Este desembolso llega a los 1,6 millones de bolivianos. “Es catastrófico. Prácticamente nos están anulando las transferencias”, dice el secretario.

El 85% de ese monto se destina a gastos del Ejecutivo y del Concejo, y el 15% a salud, según lo estipulado por ley.

Todos los municipios registraron una merma en los ingresos, dice Dágner Espinoza. En el caso de San José, la disminución llega al 25% en el primer trimestre.

Si bien no habrá despidos porque lo impiden las normas, según Dagner Espinoza, responsable financiero del municipio, es complicado cumplir a tiempo con los pagos si en lugar de recibir 80.000 bolivianos al día se reciben solamente 5.000 al día.

Durante el fin de semana, se reunieron en La Paz los alcaldes de San Ignacio de Velasco, San Javier, Portachuelo y Porongo, con el ministro José Luis Parada. El alcalde josesano, Germaín Caballero, al conocer los resultados de la reunión realizada en La Paz, llamó a reunión a autoridades del lugar para darles a conocer la paulatina disminución de ingresos por transferencias de Participación Popular, lo cual impide atender compromisos de funcionamiento institucional y pago de personal de salud.

Concejales, miembros del Órgano de Participación y Control Social, subgobernación, Dirección Provincial y Municipal de Salud, escucharon atentamente la explicación de Caballero que develaba la insostenible situación.

«Con lo que desembolsa diariamente el Gobierno nacional no alcanza para pagar sueldos de personal de salud, consultores en línea y personal de planta» señaló Caballero.

Entre los acuerdos logrados por la comisión que representó a los alcaldes cruceños, se puede señalar la devolución del 12% del IDH que se les arrebató a los gobiernos municipales y gobernaciones con el fin de fomentar la exploración hidrocarburífera en el país. «Con ello no se puede realizar gastos de funcionamiento», explicó Caballero.

Otro logro consensuado fue el de hacer uso de los fondos que no se ejecutaron del POA 2019, decisión que no satisface porque muchos alcaldes ejecutaron eficientemente sus presupuestos y no les quedan recursos en saldos de caja y banco.

Finalmente, el alcalde josesano propuso con mucha tristeza una solución momentánea a la crisis: dado el antecedente de que las gobernaciones realizaron el traspaso de la administración de los hospitales de tercer nivel al Ministerio de Salud, «sería saludable para nuestra economía que el hospital de segundo nivel de esta población pase a ser administrado por el Gobierno nacional, incluyendo los pagos de planillas de sueldos». De esta forma se cumple con la obligación del Estado de atender la salud de los habitantes. Además, quedan suspendidas las contrataciones de consultores en línea.

Las autoridades josesanas determinaron encaminar nuevas negociaciones con los ministerios de Salud y Economía para salir de la crisis y enfrentar eficientemente la pandemia.

Fuente: https://eldeber.com.bo