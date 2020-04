Santa Cruz: dos helicópteros y cuatro drones patrullarán desde este martes

Sociedad

El comandante de la Octava División del Ejército, Roberto Terrazas, anunció este lunes el reforzamiento de dicho cuerpo con personal y medios de transporte, para llevar a cabo la militarización de la ciudad de Santa Cruz, que regirá desde este martes. El control se centrará en tres puntos de ingreso en el norte, este y sudoeste de la capital del departamento y en los nueve mercados habilitados y los mercados móviles.

El comandante de la Policía, José Enrique Terán, informó que se emplearán más de 1.500 efectivos. 100 camionetas, 50 motocicletas, dos helicópteros y cuatro drones para patrullar la ciudad, a la vez que se garantizará el abastecimiento de productos de primera necesidad, la cadena de producción y la circulación del personal de salud y los medios de comunicación.

«Vamos a ser rígidos con las personas que infrinjan el decreto supremo», sostuvo Terán, quien afirmó que se habilitaron nueve coliseos para la detención de los infractores. «No vamos a tolerar autorizaciones que no sean del Ministerio de Gobierno. No vamos a permitir la circulación de personas con autorizaciones falsas. No vamos a dejar circular a algunos del sector salud y otros sectores, que aprovechan su condición para transportar a otras personas o estar en supermercados u otros lugares», recalcó.

«Señor ciudadano, exigimos que asuma este compromiso con sus autoridades, con su sociedad, porque esto es responsabilidad de todos. Le pedimos que se quede en casa y cumpla este plan. Nosotros lo vamos a hacer», concluyó el comandante.

El plan se denomina Quenca, que es el acrónimo de Quédate en Casa, según detalló el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Wilfredo Rojo. «Para ello hemos solicitado a las Fuerzas Armadas y a la Policía que nos ayuden en el control de esta cuarentena en esta semana, que creemos que es muy importante para detener el avance del virus», subrayó. «Si se cumple este plan a cabalidad, la curva de contagio deberá bajar, y a partir de ahí se podrá ya pensar en que podemos estar más acorde con nuestras actividades cotidianas».

El Gobierno central dictó, el pasado viernes, la militarización de la ciudad de Santa Cruz, desde este martes, por el aumento de casos positivos de Covid-19 y por la falta de disciplina de la población durante la cuarentena.

La Alcaldía de Santa Cruz, por su parte, dispuso el cierre de las fronteras que conectan con la ciudad de Santa Cruz desde el martes a las cero horas y que sólo nueve mercados —ocho minoristas y un mayorista— funcionen durante la militarización del municipio.

Los mercados habilitados son: el Nuevo Los Pozos, Mutualista, Lazareto, Florida, Abasto, Nuevo Ramada, del Plan 3000 y el mercado Mayorista Nuevo. Se mantiene la circulación de ciudadanos de entre 18 y 65 años, de acuerdo a la terminación de las cédulas de identidad.

