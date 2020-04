Se dice que fue el senador romano Tito Caio quien dijo aquello de “verba volant, scripta manent”, es decir: la palabra hablada vuela, la escrita permanece.

Jorge Luis Borges comentó alguna vez que la frase no pretendía alentar a que la gente escribiera en lugar de solo decir las cosas a viva voz. No, decía él, los más grandes maestros no escribieron, solo hablaron, como Sócrates y Jesús.

Lo único que escribió Jesús fueron esos signos que hizo en la arena cuando le estaban preguntando si aprobaba que una adúltera fuera lapidada. Sabemos lo que él dijo, y los que pretendían lapidarla se fueron con los crespos hechos, admitiendo que también ellos eran unos adúlteros. En suma, que entre bueyes no hay cornadas.

Y de Sócrates solo hay los testimonios de Platón, a quien algunos atrevidos dicen que fue el dramaturgo que inventó a Sócrates. Esos mismos atrevidos dicen que los cuatro evangelistas fueron los dramaturgos que inventaron a Cristo.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Alguna vez repetí esta frase en una reunión del Foro Iberoamérica y Carlos Fuentes me dijo que le había gustado la cita. Casi me caigo de orgullo.

Pues ahora, con la nueva tecnología, se podría decir que la palabra escrita también vuela por las redes. Y son las redes de Internet las que han puesto en crisis a los medios de comunicación escritos del mundo entero.

Has terminado de escribir algo en tu móvil y las palabras escritas vuelan mucho más lejos que la viva voz. Si las palabras dichas se las lleva el viento, la tecnología ha creado un viento para las palabras escritas.

Y esto me lleva a otro amigo famoso del Foro Iberoamérica: Ricardo Lagos, expresidente de Chile, suele decir: “la democracia es un invento de Gutemberg”.

La imprenta con caracteres móviles que el alemán inventó en 1436 dio lugar, dice Lagos, a que surgiera el periodismo y esa alianza provocó que la gente demande información sobre lo que se decidía acerca de cada reino o de cada Estado. Había nacido la democracia como la conocemos ahora, que se fortaleció con los otros medios de comunicación que fueron surgiendo, hasta que llegó el tsunami de Internet. La información hecha torbellino.

Muchos medios escritos han optado por ofrecer sus páginas por la red y de esa manera pueden beneficiarse con la publicidad que circula en toda la realidad cibernética.

Nunca había recibido yo tantos mensajes de famosos medios internacionales que me ofrecen sus páginas a precios muy rebajados. Es un honor que no puedo retribuir.

Me consuelo pensando que aquello de “todo tiempo pasado fue mejor” no es cierto en este caso, porque el telégrafo y su sistema Morse que usé al comenzar como periodista era realmente lento. Más lento que el Internet que tengo en Tarija.

Fuente: Siglo21bolivia.com