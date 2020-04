Se baraja una cuarentena parcial, pero regiones piden 15 días más

A poco de que venza el plazo para la cuarentena, el 30 de abril, en instancias del Gobierno se baraja ingresar en una medida parcial; sin embargo, las regiones más afectadas por la pandemia de la Covid-19, como Santa Cruz y La Paz, piden continuar unos 15 días más para evitar el colapso de hospitales.

El ministro de Salud, Marcelo Navajas, informó que para definir una ampliación hay que considerar que en Bolivia con 11 millones de habitantes se tienen casi mil casos de Covid-19 y una curva de contagio “lenta”.

Pero además la gran mayoría de la población “está en emergencia todos los días porque no tiene un empleo fijo”. “Entonces, no podemos tener una serie de factores muy rígidos tenemos que tratar de flexibilizar, pero sabiendo que si los números se nos disparan y la ciudadanía no ayuda en el aislamiento, tenemos que volver a endurecer ciertas medidas”, explicó.

Anunció que la decisión se tomará con cifras: “Número de infectados y ocupación de hospitales”. Y anticipó que si se tienen que tomar medidas aunque no sean las más populares, se seguirán tomando.

El ministro de Obras Públicas y delegado para la emergencia en La Paz, Iván Arias, expresó que es posible flexibilizar la cuarentena por la pandemia, pero con medidas de precaución y priorizando sectores estratégicos de la economía.

Arias considera que la flexibilización dependerá tres factores. Primero, ver si los municipios están equipados para la atención de pacientes con Covid-19; segundo, si las alcaldías han habilitado áreas de aislamiento y si sus niveles de infección están controlados o tienen la capacidad de hacer cumplir las cuarentenas totales.

Arias declaró en Panamericana que hay sectores como el gastronómico que pueden reactivarse, pero a través del servicio de entregas. En tanto, las plazas de comida y cines no, porque generan concentración de personas.

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, considera que el levantar la cuarentena será “un error”.

“Levantar la cuarentena puede ser perjudicial y hay que ver si se van a cumplir las medidas de bioseguridad (lavado de manos, barbijo y distanciamiento”, declaró en contacto con radio Panamericana.

“Como Colegio Médico Nacional, vamos a presentar nuestro pronunciamiento el martes al Gobierno”, adelantó Larrea.

El plazo para levantar la cuarentena por la emergencia sanitaria por la Covid-19 vence el 30 de abril.

LA PAZ Y SANTA CRUZ PIDEN SEGUIR CON LA MEDIDA POR EL AUMENTO DE CASOS

REDACCIÓN CENTRAL

La Paz y Santa Cruz, los departamentos con más casos de Covid-19, con 159 y 489, respectivamente, consideran que la cuarentena tiene que continuar para que los hospitales no colapsen.

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, manifestó a la prensa que trabajan en los cuatro ejes de la estrategia contra la Covid-19: diagnóstico, hospitales, aislamiento y seguimiento. Explicó que en el hospital La Portada tienen 80 camas y una ocupación de 25; sin embargo, si la curva de contagio aumenta se pueden necesitar más espacio.

“Todos sabemos de la precariedad del sistema de salud”, dijo. Y pidió: “Se tiene que ampliar la cuarentena al menos por 15 días más”.

En Santa Cruz, la alcaldesa interina Angélica Sosa planteó una ampliación de la cuarentena hasta el 31 de mayo.

El secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda, considera que sería “desastroso” suspender la cuarentena sin haber llegado al pico de contagios proyectado.

La gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, propuso flexibilizar la cuarentena, porque hay personas con necesidades económicas. En tanto, en el Beni también se pide mantener por el reciente brote.