Sean Penn deseó que el coronavirus no alcance a Kate del Castillo

En reiteradas ocasiones, la protagonista de “La misma luna” ha asegurado que Sean Penn no únicamente la traicionó, sino que incluso puso en riesgo su vida en la arriesgada hazaña de ponerse en contacto con el capo del mercado de estupefacientes. “La traición de él es que no me haya protegido, poniendo en riesgo mi vida, sabiendo él y teniendo ya su propia agenda, eso es lo que me lastimó”, confesó Kate en la serie documental “The day I met El Chapo”, producida por Netflix.