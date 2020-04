Sedes: Gobernación de Cochabamba ratifica a director y rechaza intervención

viernes, 17 de abril de 2020 · 16:35

Fuente: paginasiete.bo

La gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, ratificó al director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Eddy Calvimontes y rechazó la intervención estatal. Pidió al Gobierno que se respete la Ley de Autonomías.

“Esta mañana he recibido la notificación de la Resolución Ministerial 196 que están tomando Sedes Cochabamba y han designado un director interino, cosa que eso no se me ha avisado ni por teléfono, no hubo coordinación para nada. De gran manera me sorprende esta situación autoritaria, arbitraria porque están atropellando al Sedes”, indicó Soria.

Aseguró que para la autoridad, Calvimontes continúa en el cargo como director del Sedes porque fue ratificado por ella como máxima autoridad del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba.

“Él debe seguir con sus funciones porque se lo designó con un decreto gubernativo, por tanto el interino designado por el Gobierno (Miguel Ángel Delgado), si quiere coordinar de forma amigable, lo hará (con Calvimontes) hasta que yo disponga cuándo se va ir el director del Sedes”, precisó.

Para la autoridad departamental, la designación de Delgado a través de esa resolución ministerial es ilegal e inconstitucional, “porque una Resolución o un decreto no puede estar por encima de una ley”.

Por ello resaltó que van a interponer todas las acciones correspondientes, “porque están atentando la autonomía departamental”, precisó que con esto se consume “el golpe de salud departamental”.

La Gobernadora visitó este viernes por la tarde las oficinas del Sedes y aseguró que el precintado que realizó el Gobierno de las oficinas de dirección es ilegal.

Al cabo de una conversación con Delgado y Calvimontes, la autoridad departamental aseguró que esa designación es obra de un ministro de la Presidenta, Jeaniene Añez, por lo que solicitó a la máxima autoridad del Estado que reflexione y que “no se deje manejar con sus ministros”.

“Yo respeto a la presidenta y la insto a que actúe con la razón ( )Hay ministros machistas . Actuemos como mujeres que somos y gobernemos de esa forma”, acotó la autoridad.

