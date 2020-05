Trabajadores de aseo piden a la población botar guantes y barbijos en bolsas

Una representante de los trabajadores de aseo urbano pidió a la población y en particular, a los habitantes de la ciudad de El Alto, que depositen barbijos, guantes y otros insumos de bioseguridad usados en bolsas para no arriesgar la salud de las personas que trabajan en este rubro.

“Lamentablemente vemos que aún la población alteña no ha puesto conciencia en el manejo de la basura y como trabajadores nos vemos muy preocupados”, lamentó María del Carmen Zegarra, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Aseo de El Alto.

Preocupada relató: “vemos barbijos y guantes que están botados en las calles”. Por ello, imploró: “pedimos a la población alteña que por favor boten los residuos en bolsas para que nosotros podamos hacer el recojo correspondiente”.

Piden insumos de bioseguridad y respeto a sus derechos

Denunció que el Gobierno Municipal no está dotando los insumos de bioseguridad para su trabajo. A insistentes pedidos, la empresa privada les dotó de algunos materiales, pero no ha sido suficiente y no hay respuesta de las autoridades correspondientes.

“Quisiéramos que tal vez de parte de la Alcaldía o no sé, tal vez del Gobierno Departamental o nacional nos tomen un poco más de atención porque no solo somos trabajadores de aseo de la ciudad de El Alto, sino somos a nivel nacional quienes estamos haciendo el servicio correspondiente todos los días, las 24 horas, sábados, domingos y feriados nosotros no paramos de hacer el servicio”, instó.

En razón de aquello, recalcó a los vecinos la necesidad de ser ordenados y depositar los residuos y bioseguridad en bolsas para evitar contagios.

“Las recomendaciones, por favor, a la población alteña que nos ayude a combatir esta pandemia porque es realmente algo preocupante para todos nosotros”, dijo.

Hace algunos días la organización matriz de este rubro (FENTRAB) envió una solicitud al Gobierno nacional haciendo conocer varios de sus pedidos, como trabajar en jornada de tres horas, un bono y seguro.

Al respecto, la dirigente insistió que están a la espera de la respuesta de parte de la administración gubernamental.

Recordaron que pese a ser un sector que está arriesgando bastante no han disminuido sus horas de trabajo.

“Pese a que el gobierno ha decretado las cinco horas laborales, nosotros hemos estado prestando el servicio a la normalidad porque hay más acumulación de basura en los puntos de acopio”, agregó.

Fuente: erbol.com.bo