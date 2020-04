Valverde: “Pedido de Mesa es político”

El periodista y analista Carlos Valverde se refirió al mensaje divulgado en las redes sociales por Carlos Mesa, donde el candidato de CC exige al gobierno “transparentar el uso de recursos contra el coronavirus”.

“Don Carlos Diego Mesa había salido preocupado con la crisis, pidió datos transparentes sobre el manejo de recursos económicos. Esto ya es política. Tiene derecho a hacer política, pero ya no corresponde”, comentó Valverde en su programa “Sin Compostura”.

“Después habrá que pedir cuentas hasta de una jeringa, ahorita es política. No me parece que ahorita estés peleándole esto, no va bien”, agregó.

(Minuto 4:42)