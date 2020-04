Viceministro de Transparencia permanece internado en una clínica tras accidente en la ruta a Pisiga.

El viceministro de Transparencia, Guido Melgar, permanece internado en una clínica de Oruro tras el accidente de tránsito que protagonizaron tres motorizados del Ministerio de Justicia cuando se dirigían a entregar alimentos al campamento de bolivianos en Pisiga.

“El viceministro sufrió un colapso del tórax, le faltó el aire y fue trasladado a la clínica Oruro. Solo está policontuso y quedó en observación”, detalló en conferencia de prensa el titular de esa cartera de Estado, Álvaro Coímbra, que también era parte de la delegación.

La autoridad informó que el siniestro tuvo lugar por la poca visibilidad en el sector de Pasto Grande, debido a que el conductor no vio la tranca instalada en San Pedro (Oruro).

Formaban parte de una caravana de motorizados que trasladaba alimentos a los bolivianos que ingresaron de Chile. En uno de los motorizados estaba Álvaro Coímbra

“Había una neblina muy densa, cuando llegamos al sector no se visibilizaba nada. La tranca no tenía nada, cuando el chofer vio la tranca, ya estaba muy encima, frenó y la segunda movilidad ya no pudo frenar, y la tercera movilidad fue la que golpeó con más fuerza”, explicó el ministro.

Eran 13 los funcionarios que acompañaban a los camiones que trasladaban los víveres para los bolivianos que ingresaron desde Chile y que deben cumplir una cuarentena obligatoria por dos semanas. Todos se encuentran en buen estado de salud.

“Todas las personas que viajábamos en los vehículos estabas bien, golpeados, pero bien (…) La mayor satisfacción que tengo es que todo mi equipo está bien de salud y todos los alimentos que llevábamos siguieron camino y llegaron a Pisiga, son 30 toneladas”, acotó Coímbra.

Fuente: El Deber