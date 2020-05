Abogada del ex ministro Navajas: “Les pido que no tengamos un desenlace fatal como sucedió con el señor Bakovic”

Rosario Canedo, abogada de Marcelo Navajas, expresó su preocupación por la salud del exministro de Salud. La jurista presentó un memorial a la Fiscalía para que se pueda revisar la condición médica de su defendido y pide que se evite un desenlace fatal como sucedió con José María Bakovic, que murió en 2013, cuando acudió a declarar a La Paz, por uno de los más de 70 procesos judiciales que le inició el ex Gobierno.

“Les pido que no tengamos un desenlace fatal como sucedió con el señor Bakovic. Son situaciones irreversibles, emergentes de la terrible injusticia que existe como en este caso (…) El estado de indefensión al que nos someten es absolutamente grande, más aún, él sabiendo como médico, que su salud está en un inminente peligro”, alertó la jurista.

En 2010, Navajas, detenido preventivamente por la compra de 170 respiradores españoles, sufrió dos ataques cardiacos y su entorno expresa preocupación por su salud, a cinco días de haber sido aprehendido y comparecer ante instancias policiales y judiciales.

“Hemos enviado un memorial a la Fiscalía para que nos autoricen que especialistas ingresen al penal para hacerle una valoración médica y al mismo tiempo, que se realicen los actos procesales que hubieran quedado pendientes”, agregó la defensora en entrevista con la Red Uno.

Navajas recibió, el domingo en la madrugada, detención preventiva por tres meses en la cárcel de San Pedro, por el presunto sobreprecio en la adquisición de los equipos. Otros tres implicados también fueron enviados a la cárcel y dos mujeres obtuvieron detención domiciliaria.

“Hemos interpuesto un recurso de apelación que esperamos sea resuelto de forma inmediata, pero, el doctor Navajas se encuentra delicado de salud, ha tenido dos infartos, incluso se le hizo el proceso de respiración, es un riesgo grande y él no puede tener estrés, la recomendación de los médicos es casi reposo”, agregó Canedo.

Mediante una grabación, la ex autoridad expresó cómo se siente ante lo sucedido. “Voy a seguir peleando para demostrar que se ha cometido una injusticia conmigo. Son momentos difíciles para mi familia, en particular para mi padre, un hombre de más de 90 años a quien no sé cómo explicarle que, por asumir un compromiso con el país, ahora estoy tras las rejas”, señala.

Su abogada ratificó que Navajas instruyó la compra y el traslado de los respiradores ante la presión que existía por la emergencia sanitaria del coronavirus en el país. Reveló, además, que una primera contratación se cayó, por lo que era una “necesidad imperativa” ese segundo acuerdo para acceder a los equipos.

