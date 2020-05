Ahora surgen dudas por el costo de los RESPIRA, el MAS investiga y gobierno dice que rendirá cuentas

En medio de la ola de críticas de los políticos de la oposición y las observaciones técnicas de médicos intensivistas, ahora el MAS levantó dudas sobre el precio que habría cancelado el gobierno en la compra de los 500 respiradores españoles y anunció que desde la Asamblea Legislativa enviarán una carta a la empresa RESPIRA para conocer el precio de cada equipo. El viceministro de Coordinación Gubernamental Israel Alanoca afirmó que no ocultan nada y que brindarán informes en el marco de la transparencia.

El diputado del MAS, Edgar Montaño, dijo que el ministro de Salud Marcelo Navajas informó que compraron 500 aparatos de respiración con un crédito de 5 millones de dólares provenientes de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. De esa cantidad, el pasado jueves llegó a Santa Cruz la primera partida de 170 respiradores que comenzaron a ser distribuidos en varias ciudades capitales del país.

Montaño hizo una operación matemática y concluyó que si el gobierno logró comprar las 500 unidades, significará que cada aparato tiene un precio de 10.000 dólares.

Dijo que la misma empresa española vendió a Brasil los mismos aparatos a razón de 8.000 dólares unidad, por lo que existiría una diferencia de 2.000 por cada equipo.

Con datos obtenidos de la página web de RESPIRA, afirmó que esta empresa brinda soporte técnico a los países que adquieren su producto, lo que significaría que junto a los 170 respiradores deberían llegar técnicos españoles para puedan instalar y capacitar a las personas.

“Y no hemos visto a ningún español haber llegado junto con estos equipos o no nos ha informado”, dijo el diputado al anunciar que pedirán a la Asamblea Legislativa envíe notas a RESPIRA solicitando información con relación al precio y por qué no enviaron a los técnicos que tienen como oferta.

Explicó que según información propia de la empresa, para automatizar el ambú utilizaron el módulo de control PLC Siemens que en Bolivia no cuenta más de 1.000 dólares. El asambleísta recordó que el Ejército boliviano mostró un aparato similar donde la misma bolsa era automatizada desde un computador común y corriente.

“Ojalá ahora el señor Navajas nos pueda explicar qué es lo que ha hecho con estos recursos económicos en el Parlamento”, dijo el diputado cruceño que anunció una petición de informe oral cuando la Asamblea retorne a sus actividades.

El sábado el viceministro de Coordinación Gubernamental Israel Alanoca fue consultado sobre las condiciones técnicas de los respiradores y afirmó que el Ministerio de Salud ya formuló las aclaraciones correspondientes.

Dijo además que la Ley 1293 sancionada por la Asamblea, dispone que posterior a la cuarentena por el coronavirus, el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Economía tiene que rendir un informe pormenorizado en el marco de la fiscalización. “Nosotros no ocultamos nada, ese informe se va a dar a la Asamblea con el tema de la transparencia”, declaró a los medios de prensa.

