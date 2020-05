Alcalde de Montero dio positivo a coronavirus: «Pensé que nunca me iba a dar esta enfermedad; me preocupan mi esposa y mis hijas»

Miguel Ángel Hurtado, alcalde del municipio de Montero, es un nuevo paciente con coronavirus. Él se había autoconfinado el fin de semana luego de que su padre hubiera dado positivo. Ayer, el edil recibió sus resultados y se confirmó que es portador de Covid-19.

«Lastimosamente por mi dedicación al trabajo, pensé que nunca me iba a dar esa enfermedad. Tomaba las previsiones, tenía barbijo, usaba alcohol, el trabajo me llevaba a tener contacto con mucha gente, no sé que en qué momento ha sucedido de que de positivo», dijo Hurtado.

El edil, en contacto con el diario Zona Norte, habló de lo difícil que es vivir esta situación y ver la pandemia ‘desde el lado de los contagiados’, además de la sensación de temor que tiene por el riesgo de contagio al interior de su familia.

Al alcalde se le cortó la voz cuando habló de que a su esposa ya le han tomado la prueba de Covid-19 y se está esperando los resultados, «me preocupan mis hijas; en ningún momento pensé que pudiera tener esta enfermedad, peor, exponer así a mi familia».

“Nos han tocado las malas, pero voy a seguir firme, tengo síntomas muy pequeños en estos últimos días; estoy esperando con ansias poder salir a las calles a trabajar. No vamos a rendirnos y pido a los funcionarios, a lo médicos que ahora es cuando más el pueblo los necesita”, expresó el burgomaestre.

Fuente: https://eldeber.com.bo