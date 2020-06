Hasta la noche de este sábado, solo en el departamento fueron reportados 596 nuevos casos de coronavirus, lo que marca un récord con relación a días anteriores.

Santa Cruz de la Sierra continuará con la cuarentena rígida. La alcaldesa interina de este municipio, Angélica Sosa, dijo que si la población no hace un “esfuerzo común”, a partir del 18 de junio “se viene lo peor”.

El confinamiento se mantendrá por dos semanas más de acuerdo a la decisión de las autoridades regionales, solo se permitirán las salidas los fines de semana para actividades de esparcimiento.

“Si no retrocedemos, no hacemos un esfuerzo común, este 18 de junio se nos viene lo peor y no queremos que pase eso en Santa Cruz”, afirmó Sosa en una entrevista al programa Primero la verdad de Bolivia Tv.

Hasta la noche de este sábado, solo en el departamento fueron reportados 596 nuevos casos de coronavirus, lo que marca un récord con relación a días anteriores. Con la nueva cifra, la cantidad de contagiados subió a 6.542 en total.

Debido a la amplia extensión territorial de la ciudad Sosa dijo que es difícil controlar a cada barrio, sin embargo, aseguró que se asumirán los esfuerzos durante estos días en coordinación con la Policía y las Fuerzas Armadas.

Si bien la cuarentena rígida se mantiene de lunes a viernes bajo la terminación de la cédula de identidad, los sábados podrán salir las personas de 0 a 64 años entre las 08.00 hasta las 12.00.

En el caso de los domingos, podrán salir quienes tengan más de 65 años y aquellos que padezcan enfermedades de base entre las 08.00 hasta las 12.00.

Todas las actividades públicas y privadas se mantienen suspendidas excepto el sector industrial, manufactura, agropecuario y servicio de comida a domicilio.

El buscar que la curva de contagios pueda disminuir, Sosa dijo que empieza por cada uno de los habitantes asumiendo todas las medidas de bioseguridad para precautelar por la salud de los demás.

Durante estas dos semanas anunció que se mantendrá la ayuda de raciones alimentarias a las personas de los barrios más necesitados y las personas dedicadas al comercio informal.

