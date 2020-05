Arias demanda que las provincias sean capaces de contener el coronavirus para que capitales no sean rebasadas

El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, demandó el lunes que las ciudades intermedias y los municipios rurales del país sean capaces de contener la propagación del coronavirus, para que los sistemas de salud de las ciudades capitales no sean rebasados con pacientes que lleguen de las provincias.

«Si solamente nos abocamos a la capital, la enfermedad nos va a rebasar, tiene que haber un sistema de contención en los municipios intermedios y en los municipios rurales», enfatizó Arias en contacto con la red Unitel.

El Ministro, quien realiza constantes inspecciones en ciudades intermedias y municipios rurales, explicó que las provincias deben desarrollar un modelo de contención basado en cuatro ejes: prevención, diagnóstico, capacidad de aislamiento e internación.

En ese sentido, dijo que se debe mejorar la capacidad de diagnóstico y clasificación de pacientes, sin esperar que llegue la enfermedad a un determinado nosocomio, como se evidenció en muchos hospitales del área rural.

Dijo que otro factor es fortalecer la capacidad de aislamiento, tomando en cuenta que el 80% de los pacientes con coronavirus se curan en base a un buen sistema de confinamiento.

El tercer eje está referido al fortalecimiento de la capacidad de internación preventiva, de terapia intermedia e intensiva, con la adquisición de respiradores.

Remarcó que el cuarto elemento es uno de los principales y que también debe priorizarse como responsabilidad de todo el municipio, que es fortalecer la prevención con estrictas medidas de higiene y «autoaislamiento».

El Ministro de Obras Públicas destacó que algunos municipios rurales, como Pucarani, activaron un importante sistema de salud contra el coronavirus, e incluso cuentan con dos respiradores para contener la enfermedad.

No obstante, lamentó que otros municipios rurales y ciudades intermedias no logran entender la gravedad de la epidemia y no invierten lo suficiente para fortalecer sus sistemas de salud.

Fuente: Unitel, ABI